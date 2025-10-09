$41.400.09
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили "Читальню однієї книги"

Київ • УНН

 • 434 перегляди

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили експозицію "Читальня однієї книги", присвячену виданню "Люди на своєму місці". У збірнику описані 60 історій українців та українок, які зберігають людяність попри виклики війни.

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили "Читальню однієї книги"

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили експозицію "Читальня однієї книги", присвячену виданню "Люди на своєму місці", де описані 60 історій українців та українок, які зберігають людяність і підтримують одне одного попри виклики війни, передає УНН із посиланням на  ПРООН в Україні.

Деталі

"Читальня однієї книги" розташована у Залі очікування № 2 на другому поверсі Центрального вокзалу. Простір створено так, щоб кожен відвідувач і відвідувачка могли зупинитися, посидіти, перегорнути сторінки збірника й навіть узяти його з собою в дорогу. Локація буде відкрита для гостей до 15 жовтня включно.

У книзі "Люди на своєму місці" зібрані історії вчителів і медиків, ветеранів і волонтерів, соціальних працівників і рятувальників, підприємців і представників місцевої влади. "Ці історії допомагають нам не забувати про головне: попри усі обставини, українці зберігають людяність та стійкість", — зазначають автори книги.

Збірник розповідає про людей із різних куточків країни. Кримська татарка Зорє Ганієва відновлює життя у Чорнобаївській громаді на Херсонщині. Психологиня ДСНС Анна Гуменюк допомагає донеччанам, які виїжджають із прифронтових територій, супроводжує родини загиблих рятувальників і підтримує їхніх дітей. А у Кропивницькому 63-річна Наталія Бондаренко організувала простір підтримки для людей старшого віку, де проводять заняття зі скандинавської ходи, пілатесу й танців.

"Є приказка, мовляв, аби виростити дитину, потрібне ціле село. Інакше кажучи, аби подбати про когось одного, нам потрібна спільнота — люди, яким не байдуже; які прийдуть на допомогу; які творитимуть нові ідеї чи бізнеси з думкою про тих, хто поруч. Це основа нашої людяності — находитися поруч, коли це необхідно", — йдеться у книзі.

Автори проєкту закликають відвідувачів брати книгу із собою в дорогу, "щоб історії роз’їжджалися всією Україною та за кордоном". Отримати друкований примірник "Люди на своєму місці" можна безкоштовно у Залі очікування № 2 Центрального залізничного вокзалу Києва з 9 до 15 жовтня включно. Видання також доступне онлайн.

Додамо

Книгу підготовлено Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні спільно з The Ukrainians Media за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також урядів Данії, Німеччини та Швеції.

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
благодійність
Європейський Союз
Херсонська область
Данія
Швеція
Німеччина
Україна
Кропивницький
Київ