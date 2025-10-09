На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили "Читальню однієї книги"
Київ • УНН
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили експозицію "Читальня однієї книги", присвячену виданню "Люди на своєму місці", де описані 60 історій українців та українок, які зберігають людяність і підтримують одне одного попри виклики війни, передає УНН із посиланням на ПРООН в Україні.
Деталі
"Читальня однієї книги" розташована у Залі очікування № 2 на другому поверсі Центрального вокзалу. Простір створено так, щоб кожен відвідувач і відвідувачка могли зупинитися, посидіти, перегорнути сторінки збірника й навіть узяти його з собою в дорогу. Локація буде відкрита для гостей до 15 жовтня включно.
У книзі "Люди на своєму місці" зібрані історії вчителів і медиків, ветеранів і волонтерів, соціальних працівників і рятувальників, підприємців і представників місцевої влади. "Ці історії допомагають нам не забувати про головне: попри усі обставини, українці зберігають людяність та стійкість", — зазначають автори книги.
Збірник розповідає про людей із різних куточків країни. Кримська татарка Зорє Ганієва відновлює життя у Чорнобаївській громаді на Херсонщині. Психологиня ДСНС Анна Гуменюк допомагає донеччанам, які виїжджають із прифронтових територій, супроводжує родини загиблих рятувальників і підтримує їхніх дітей. А у Кропивницькому 63-річна Наталія Бондаренко організувала простір підтримки для людей старшого віку, де проводять заняття зі скандинавської ходи, пілатесу й танців.
"Є приказка, мовляв, аби виростити дитину, потрібне ціле село. Інакше кажучи, аби подбати про когось одного, нам потрібна спільнота — люди, яким не байдуже; які прийдуть на допомогу; які творитимуть нові ідеї чи бізнеси з думкою про тих, хто поруч. Це основа нашої людяності — находитися поруч, коли це необхідно", — йдеться у книзі.
Автори проєкту закликають відвідувачів брати книгу із собою в дорогу, "щоб історії роз’їжджалися всією Україною та за кордоном". Отримати друкований примірник "Люди на своєму місці" можна безкоштовно у Залі очікування № 2 Центрального залізничного вокзалу Києва з 9 до 15 жовтня включно. Видання також доступне онлайн.
Додамо
Книгу підготовлено Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні спільно з The Ukrainians Media за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також урядів Данії, Німеччини та Швеції.