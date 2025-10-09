$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 15803 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 33107 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 35580 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 22650 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 20467 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 33828 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16875 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15735 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16962 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
На Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли "Читальню одной книги"

Киев • УНН

 • 428 просмотра

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли экспозицию "Читальня одной книги", посвященную изданию "Люди на своем месте". В сборнике описаны 60 историй украинцев и украинок, которые сохраняют человечность, несмотря на вызовы войны.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли "Читальню одной книги"

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли экспозицию "Читальня одной книги", посвященную изданию "Люди на своем месте", где описаны 60 историй украинцев и украинок, которые сохраняют человечность и поддерживают друг друга несмотря на вызовы войны, передает УНН со ссылкой на ПРООН в Украине.

Детали

"Читальня одной книги" расположена в Зале ожидания № 2 на втором этаже Центрального вокзала. Пространство создано так, чтобы каждый посетитель и посетительница могли остановиться, посидеть, перелистать страницы сборника и даже взять его с собой в дорогу. Локация будет открыта для гостей до 15 октября включительно.

В книге "Люди на своем месте" собраны истории учителей и медиков, ветеранов и волонтеров, социальных работников и спасателей, предпринимателей и представителей местной власти. "Эти истории помогают нам не забывать о главном: несмотря на все обстоятельства, украинцы сохраняют человечность и стойкость", — отмечают авторы книги.

Сборник рассказывает о людях из разных уголков страны. Крымская татарка Зоре Ганиева восстанавливает жизнь в Чернобаевской общине на Херсонщине. Психолог ГСЧС Анна Гуменюк помогает дончанам, которые выезжают из прифронтовых территорий, сопровождает семьи погибших спасателей и поддерживает их детей. А в Кропивницком 63-летняя Наталья Бондаренко организовала пространство поддержки для людей старшего возраста, где проводят занятия по скандинавской ходьбе, пилатесу и танцам.

"Есть поговорка, мол, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. Иначе говоря, чтобы позаботиться о ком-то одном, нам нужно сообщество — люди, которым не безразлично; которые придут на помощь; которые будут создавать новые идеи или бизнесы с мыслью о тех, кто рядом. Это основа нашей человечности — находиться рядом, когда это необходимо", — говорится в книге.

Авторы проекта призывают посетителей брать книгу с собой в дорогу, "чтобы истории разъезжались по всей Украине и за границей". Получить печатный экземпляр "Люди на своем месте" можно бесплатно в Зале ожидания № 2 Центрального железнодорожного вокзала Киева с 9 по 15 октября включительно. Издание также доступно онлайн.

Добавим

Книга подготовлена Программой развития ООН (ПРООН) в Украине совместно с The Ukrainians Media при финансовой поддержке Европейского Союза, а также правительств Дании, Германии и Швеции.

Антонина Туманова

