На Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли "Читальню одной книги"

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли экспозицию "Читальня одной книги", посвященную изданию "Люди на своем месте", где описаны 60 историй украинцев и украинок, которые сохраняют человечность и поддерживают друг друга несмотря на вызовы войны, передает УНН со ссылкой на ПРООН в Украине.

Детали

"Читальня одной книги" расположена в Зале ожидания № 2 на втором этаже Центрального вокзала. Пространство создано так, чтобы каждый посетитель и посетительница могли остановиться, посидеть, перелистать страницы сборника и даже взять его с собой в дорогу. Локация будет открыта для гостей до 15 октября включительно.

В книге "Люди на своем месте" собраны истории учителей и медиков, ветеранов и волонтеров, социальных работников и спасателей, предпринимателей и представителей местной власти. "Эти истории помогают нам не забывать о главном: несмотря на все обстоятельства, украинцы сохраняют человечность и стойкость", — отмечают авторы книги.

Сборник рассказывает о людях из разных уголков страны. Крымская татарка Зоре Ганиева восстанавливает жизнь в Чернобаевской общине на Херсонщине. Психолог ГСЧС Анна Гуменюк помогает дончанам, которые выезжают из прифронтовых территорий, сопровождает семьи погибших спасателей и поддерживает их детей. А в Кропивницком 63-летняя Наталья Бондаренко организовала пространство поддержки для людей старшего возраста, где проводят занятия по скандинавской ходьбе, пилатесу и танцам.

"Есть поговорка, мол, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. Иначе говоря, чтобы позаботиться о ком-то одном, нам нужно сообщество — люди, которым не безразлично; которые придут на помощь; которые будут создавать новые идеи или бизнесы с мыслью о тех, кто рядом. Это основа нашей человечности — находиться рядом, когда это необходимо", — говорится в книге.

Авторы проекта призывают посетителей брать книгу с собой в дорогу, "чтобы истории разъезжались по всей Украине и за границей". Получить печатный экземпляр "Люди на своем месте" можно бесплатно в Зале ожидания № 2 Центрального железнодорожного вокзала Киева с 9 по 15 октября включительно. Издание также доступно онлайн.

Добавим

Книга подготовлена Программой развития ООН (ПРООН) в Украине совместно с The Ukrainians Media при финансовой поддержке Европейского Союза, а также правительств Дании, Германии и Швеции.