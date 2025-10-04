$41.280.00
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
На Одещині відновили електроенергію майже 28 тисячам споживачів

Київ • УНН

 • 820 перегляди

На Одещині відновили електропостачання майже 28 тис. споживачів у 76 населених пунктах. Проте 9,2 тис. абонентів у 20 містах і селах досі без світла через негоду.

На Одещині відновили електроенергію майже 28 тисячам споживачів

На Одещині відновили електропостачання майже 28 тис. споживачів у 76 населених пунктах, але ще 9,2 тис. абонентів у 20 містах і селах залишаються без світла. Енергетики працюють цілодобово, щоб повністю відновити подачу. Про це інформує очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Упродовж останньої доби енергетики повернули енергопостачання майже 28 тисячам споживачів в 76 населених пунктах Одещини

- написав чиновник у своєму Telegram.

Між тим, без світла через негоду залишаються ще 9,2 тис. родин в 20 містах та селах області, додав Кіпер.

За його словами, бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки.

Нагадаємо

Одесу знову підтоплює через зливу, особливо у Київському та Пересипському районах, що ускладнює рух. В Одеській області очікуються значні дощі 4 жовтня, оголошено І рівень небезпечності.

Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії 02.10.25, 09:38 • 31476 переглядiв

Віта Зеленецька

Суспільство
Дощі в Україні
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Одеса