На Одещині відновили електроенергію майже 28 тисячам споживачів
Київ • УНН
На Одещині відновили електропостачання майже 28 тис. споживачів у 76 населених пунктах. Проте 9,2 тис. абонентів у 20 містах і селах досі без світла через негоду.
На Одещині відновили електропостачання майже 28 тис. споживачів у 76 населених пунктах, але ще 9,2 тис. абонентів у 20 містах і селах залишаються без світла. Енергетики працюють цілодобово, щоб повністю відновити подачу. Про це інформує очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.
Упродовж останньої доби енергетики повернули енергопостачання майже 28 тисячам споживачів в 76 населених пунктах Одещини
Між тим, без світла через негоду залишаються ще 9,2 тис. родин в 20 містах та селах області, додав Кіпер.
За його словами, бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки.
Нагадаємо
Одесу знову підтоплює через зливу, особливо у Київському та Пересипському районах, що ускладнює рух. В Одеській області очікуються значні дощі 4 жовтня, оголошено І рівень небезпечності.
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії 02.10.25, 09:38 • 31476 переглядiв