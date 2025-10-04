$41.280.00
08:29 • 4618 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00 • 11528 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 37587 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 57181 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 67232 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 63087 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 37439 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51329 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34161 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21332 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 67233 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 63088 перегляди
Одесу знову підтоплює через зливу, рух ускладнено

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Одесу знову підтоплює через зливу, особливо у Київському та Пересипському районах, що ускладнює рух. В Одеській області очікуються значні дощі 4 жовтня, оголошено І рівень небезпечності.

Одесу знову підтоплює через зливу, рух ускладнено

Одесу знову підтоплює на тлі зливи, особливо у двох районах міста, уже є ускладнення руху, повідомив у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Увага, мешканці Одещини! У зв’язку зі значними опадами зафіксовано підвищення рівня води, особливо, у Київському та Пересипському районах м. Одеса. Спостерігається ускладнення руху на дорогах

- повідомив Кіпер.

Він закликав жителів "бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями".

Для зручності жителів в Одесі та області, з його слів, працюють пункти незламності. Там можна отримати необхідну допомогу, зігрітися та підзарядити телефони, додав голова ОВА.

Зі слів Кіпера, 4 жовтня в Одеській області очікуються значні дощі. У регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий). За даними синоптиків, небезпечні погодні умови збережуться до кінця доби.

Кількість жертв негоди в Одесі зросла до 10 - віце-прем’єр01.10.25, 20:57 • 5425 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НПУНН-ОдесаПогода та довкілля
