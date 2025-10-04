Одесу знову підтоплює через зливу, рух ускладнено
Київ • УНН
Одесу знову підтоплює через зливу, особливо у Київському та Пересипському районах, що ускладнює рух. В Одеській області очікуються значні дощі 4 жовтня, оголошено І рівень небезпечності.
Одесу знову підтоплює на тлі зливи, особливо у двох районах міста, уже є ускладнення руху, повідомив у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Увага, мешканці Одещини! У зв’язку зі значними опадами зафіксовано підвищення рівня води, особливо, у Київському та Пересипському районах м. Одеса. Спостерігається ускладнення руху на дорогах
Він закликав жителів "бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями".
Для зручності жителів в Одесі та області, з його слів, працюють пункти незламності. Там можна отримати необхідну допомогу, зігрітися та підзарядити телефони, додав голова ОВА.
Зі слів Кіпера, 4 жовтня в Одеській області очікуються значні дощі. У регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий). За даними синоптиків, небезпечні погодні умови збережуться до кінця доби.
