Кількість жертв негоди в Одесі зросла до 10 - віце-прем’єр

В Одесі кількість жертв масштабної негоди зросла до 10. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Одеса. Місто переживає важкі наслідки стихійного лиха. Вже зараз через негоду загинули 10 людей. Серед них дитина. Завтра в місті оголошено день жалоби. Щирі співчуття родинам загиблих - повідомив Кулеба.

Смертоносна негода: в Одеській області завтра оголошено День жалоби

Нагадаємо

В Одесі та районі майже добу ліквідовують наслідки негоди, загинули 9 людей, серед них дитина, затопило насосні станції, обмежено рух транспорту та змінено рух громадського транспорту.