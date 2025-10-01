$41.140.18
17:49
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
15:19
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Кількість жертв негоди в Одесі зросла до 10 - віце-прем’єр

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

В Одесі кількість жертв масштабної негоди зросла до 10 осіб, включаючи дитину. Завтра в місті оголошено день жалоби.

В Одесі кількість жертв масштабної негоди зросла до 10. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Одеса. Місто переживає важкі наслідки стихійного лиха. Вже зараз через негоду загинули 10 людей. Серед них дитина. Завтра в місті оголошено день жалоби. Щирі співчуття родинам загиблих 

- повідомив Кулеба.

Смертоносна негода: в Одеській області завтра оголошено День жалоби01.10.25, 15:28 • 1692 перегляди

Нагадаємо

В Одесі та районі майже добу ліквідовують наслідки негоди, загинули 9 людей, серед них дитина, затопило насосні станції, обмежено рух транспорту та змінено рух громадського транспорту.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Одеса