Кількість жертв негоди в Одесі зросла до 10 - віце-прем’єр
Київ • УНН
В Одесі кількість жертв масштабної негоди зросла до 10 осіб, включаючи дитину. Завтра в місті оголошено день жалоби.
В Одесі кількість жертв масштабної негоди зросла до 10. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Одеса. Місто переживає важкі наслідки стихійного лиха. Вже зараз через негоду загинули 10 людей. Серед них дитина. Завтра в місті оголошено день жалоби. Щирі співчуття родинам загиблих
Нагадаємо
В Одесі та районі майже добу ліквідовують наслідки негоди, загинули 9 людей, серед них дитина, затопило насосні станції, обмежено рух транспорту та змінено рух громадського транспорту.