Число жертв непогоды в Одессе возросло до 10 - вице-премьер

В Одессе количество жертв масштабной непогоды возросло до 10. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Одесса. Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок. Завтра в городе объявлен день траура. Искренние соболезнования семьям погибших - сообщил Кулеба.

Смертоносная непогода: в Одесской области завтра объявлен День траура

Напомним

В Одессе и районе почти сутки ликвидируют последствия непогоды, погибли 9 человек, среди них ребенок, затопило насосные станции, ограничено движение транспорта и изменено движение общественного транспорта.