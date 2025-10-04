Одессу снова подтапливает из-за ливня, движение затруднено

$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 11510 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 37584 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 57179 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 67227 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 63084 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 37437 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51329 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34161 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21332 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары4 октября, 00:38 • 16262 просмотра
Военные ВСУ показали эффектное уничтожение российской пушки, САУ и миномета на Краматорском направленииVideo4 октября, 01:40 • 9488 просмотра
Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение4 октября, 02:14 • 10099 просмотра
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботуPhoto4 октября, 03:59 • 10618 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской областиVideo4 октября, 04:16 • 21373 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto08:00 • 11521 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 35418 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 46310 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 67228 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 63085 просмотра
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Ираклий Кобахидзе
Роксолана Пыртко
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сектор Газа
Израиль
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 21151 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 37585 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 34967 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 37784 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 80544 просмотра
9К720 Искандер
Хранитель
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор

Одессу снова подтапливает из-за ливня, движение затруднено

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Одессу снова подтапливает из-за ливня, особенно в Киевском и Пересыпском районах, что затрудняет движение. В Одесской области ожидаются значительные дожди 4 октября, объявлен I уровень опасности.

Одессу снова подтапливает из-за ливня, движение затруднено

Одессу снова подтапливает на фоне ливня, особенно в двух районах города, уже есть осложнения движения, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Внимание, жители Одесской области! В связи со значительными осадками зафиксировано повышение уровня воды, особенно в Киевском и Пересыпском районах г. Одесса. Наблюдается осложнение движения на дорогах

- сообщил Кипер.

Он призвал жителей "быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями".

Для удобства жителей в Одессе и области, по его словам, работают пункты несокрушимости. Там можно получить необходимую помощь, согреться и подзарядить телефоны, добавил глава ОВА.

По словам Кипера, 4 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди. В регионе объявлен I уровень опасности (желтый). По данным синоптиков, опасные погодные условия сохранятся до конца суток.

Число жертв непогоды в Одессе возросло до 10 - вице-премьер01.10.25, 20:57 • 5425 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧПУНН-ОдессаПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Олег Кипер
Одесса