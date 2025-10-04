Одессу снова подтапливает из-за ливня, движение затруднено
Киев • УНН
Одессу снова подтапливает из-за ливня, особенно в Киевском и Пересыпском районах, что затрудняет движение. В Одесской области ожидаются значительные дожди 4 октября, объявлен I уровень опасности.
Одессу снова подтапливает на фоне ливня, особенно в двух районах города, уже есть осложнения движения, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Внимание, жители Одесской области! В связи со значительными осадками зафиксировано повышение уровня воды, особенно в Киевском и Пересыпском районах г. Одесса. Наблюдается осложнение движения на дорогах
Он призвал жителей "быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями".
Для удобства жителей в Одессе и области, по его словам, работают пункты несокрушимости. Там можно получить необходимую помощь, согреться и подзарядить телефоны, добавил глава ОВА.
По словам Кипера, 4 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди. В регионе объявлен I уровень опасности (желтый). По данным синоптиков, опасные погодные условия сохранятся до конца суток.
Число жертв непогоды в Одессе возросло до 10 - вице-премьер01.10.25, 20:57 • 5425 просмотров