В Одесской области возобновили электроэнергию почти 28 тысячам потребителей
Киев • УНН
В Одесской области возобновили электроснабжение почти 28 тыс. потребителей в 76 населенных пунктах, но еще 9,2 тыс. абонентов в 20 городах и селах остаются без света. Энергетики работают круглосуточно, чтобы полностью восстановить подачу. Об этом информирует глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает УНН.
Между тем, без света из-за непогоды остаются еще 9,2 тыс. семей в 20 городах и селах области, добавил Кипер.
По его словам, бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.
Напомним
Одессу снова подтапливает из-за ливня, особенно в Киевском и Пересыпском районах, что затрудняет движение. В Одесской области ожидаются значительные дожди 4 октября, объявлен I уровень опасности.
