Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии

Мощная непогода, накрывшая Одессу, вызвала масштабные разрушения, полное затопление города и гибель людей. Власти объявили о завершении поисково-спасательных работ и начале работы комиссии, которая будет выяснять обстоятельства трагедии. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба и пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина, пишет УНН.

Детали

Вице-премьер Алексей Кулеба сообщил, что стихия унесла жизни десяти человек, но более 380 жителей удалось спасти.

В Одессе продолжается ликвидация последствий стихии. Сегодня утром провел координационное совещание по ситуации в городе. Спасатели завершили поисковые работы. В результате непогоды погибли 10 человек. В то же время спасены более 380 жителей – отметил он.

По словам Кулебы, аварийно-восстановительные работы охватили более 60 объектов, еще около 30 остаются проблемными. Больше всего подтоплений зафиксировали в подземных паркингах, откуда уже откачали более 15 тысяч кубометров воды. Особое внимание уделяется укрытиям: из 42 подтопленных хранилищ в 40 уже завершена очистка.

Ожидаю к 19:00 доклад от города по обработанным заявкам людей и промежуточным результатам по обследованию жилья. С сегодняшнего дня начинает работать комиссия для проверки причин и обстоятельств трагедии – заявил Кулеба.

Стихия превратила улицы Одессы в реки, а некоторые участки – в опасные ловушки. О деталях спасения людей в городе во время непогоды сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Мы доставали людей из 7 автобусов, один из которых был международный. Проблема была большая, что некоторые люди не хотели покидать свои затопленные автомобили, но вода продолжала подниматься и фактически накрывала эти автомобили. Тогда они уже в панике звонили и просили их достать – сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области.

Также она отметила, что Одесса была затоплена фактически полностью, в городе невозможно было проехать, а дождь не переставал лить.

Местные власти начали работу комиссий для обследования жилья и подготовки компенсаций пострадавшим. На горячую линию единого центра обращения граждан поступило более 500 сообщений.

Двое пострадавших и перебои со светом в Одесской области после ночной атаки рф

Несмотря на стихию и дополнительные разрушения после ночных российских обстрелов, в городе без электроснабжения остаются 46 тысяч абонентов. Энергетики работают в сложных условиях, тогда как водо- и газоснабжение функционируют в штатном режиме.

Для поддержки жителей готовятся к открытию 161 "пункта несокрушимости", где можно согреться и зарядить устройства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе.

В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, без электроснабжения остаются ориентировочно 28 тыс. семей.

Сегодня, 2 октября в Одессе объявлен День траура по погибшим во время проливных дождей и наводнений.