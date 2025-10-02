Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії

Потужна негода, яка накрила Одесу, спричинила масштабні руйнування, повне підтоплення міста та загибель людей. Влада оголосила про завершення пошуково-рятувальних робіт і початок роботи комісії, що з’ясовуватиме обставини трагедії. Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба та речниця ДСНС Марина Аверіна, пише УНН.

Деталі

Віцепрем’єр Олексій Кулеба повідомив, що стихія забрала життя десяти людей, але понад 380 мешканців вдалося врятувати.

В Одесі триває ліквідація наслідків стихії. Сьогодні вранці провів координаційну нараду щодо ситуації в місті. Рятувальники завершили пошукові роботи. Внаслідок негоди загинули 10 людей. Водночас врятовано понад 380 мешканців – зазначив він.

За словами Кулеби, аварійно-відновлювальні роботи охопили понад 60 об’єктів, ще близько 30 залишаються проблемними. Найбільше підтоплень зафіксували в підземних паркінгах, звідки вже відкачали понад 15 тисяч кубометрів води. Особлива увага приділяється укриттям: із 42 підтоплених сховищ у 40 вже завершено очищення.

Очікую на 19:00 доповідь від міста щодо опрацьованих заявок людей, та проміжних результатів по обстеженню житла. Відсьогодні починає працювати комісія для перевірки причин та обставин трагедії – заявив Кулеба.

Стихія перетворила вулиці Одеси на річки, а деякі ділянки – на небезпечні пастки. Про деталі порятунку людей у місті під час негоди повідомила речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Ми діставали людей з 7 автобусів, один з яких був міжнародний. Проблема була велика, що деякі люди не хотіли покидати свої затоплені автівки, але вода продовжувала підійматися і фактично накривала ці автівки. Тоді вони вже в паніці телефонували і просили їх дістати – повідомила речниця ДСНС в Одеській області.

Також вона зазначила, що Одесу було затоплено фактично повністю, у місті неможливо було проїхати, а дощ не переставав лити.

Місцева влада почала роботу комісій для обстеження житла та підготовки компенсацій постраждалим. На гарячу лінію єдиного центру звернення громадян надійшло понад 500 повідомлень.

Двоє постраждалих та перебої зі світлом на Одещині після нічної атаки рф

Попри стихію та додаткові руйнування після нічних російських обстрілів, у місті без електропостачання залишаються 46 тисяч абонентів. Енергетики працюють у складних умовах, тоді як водо- та газопостачання функціонують у штатному режимі.

Для підтримки мешканців готуються до відкриття 161 "пункту незламності", де можна зігрітися та зарядити пристрої.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, без електропостачання залишаються орієнтовно 28 тис. родин.

Сьогодні, 2 жовтня в Одесі оголошено День жалоби за загиблими під час проливних дощів та повеней.