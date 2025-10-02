Двоє постраждалих та перебої зі світлом на Одещині після нічної атаки рф
Київ • УНН
В Одеській області внаслідок нічної атаки рф пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури та приватний будинок, двоє людей постраждали. Зафіксовано перебої з електропостачанням, 46,6 тис. споживачів залишаються без світла.
В Одеській області, де вночі під ворожий удар потрапило депо Укрзалізниці, відомо про двох постраждалих внаслідок атаки рф, є перебої з електропостачанням, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Вночі ворог вчергове атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Попри активну роботу ППО, внаслідок нічної повітряної атаки пошкоджень зазнав об’єкт транспортної інфраструктури. На жаль, один працівник отримав уламкові поранення. Йому надано медичну допомогу. Також пошкоджено дах та скління приватного будинку, постраждала ще одна людина", - написав Кіпер.
Зі слів голови ОВА, "зафіксовано перебої з електропостачанням". "На ранок енергетикам вдалося перезаживити пошкоджену інфраструктуру з різних джерел там, де це технічно можливо", - вказав він.
"Наразі 11,3 тис. клієнтів вже зі світлом. Тимчасово без світла залишаються 46,6 тис. споживачів. Тривають ремонтні роботи", - зазначив Кіпер.
ДСНС показала наслідки.