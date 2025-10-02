$41.220.08
05:53 • 3998 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 11815 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 11416 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 15991 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 34750 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 43655 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 29902 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 50446 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 26008 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23453 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Двое пострадавших и перебои со светом в Одесской области после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

В Одесской области в результате ночной атаки рф поврежден объект транспортной инфраструктуры и частный дом, два человека пострадали. Зафиксированы перебои с электроснабжением, 46,6 тыс. потребителей остаются без света.

Двое пострадавших и перебои со светом в Одесской области после ночной атаки рф

В Одесской области, где ночью под вражеский удар попало депо Укрзализныци, известно о двух пострадавших в результате атаки рф, есть перебои с электроснабжением, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, в результате ночной воздушной атаки повреждения получил объект транспортной инфраструктуры. К сожалению, один работник получил осколочные ранения. Ему оказана медицинская помощь. Также повреждены крыша и остекление частного дома, пострадал еще один человек", - написал Кипер.

По словам главы ОВА, "зафиксированы перебои с электроснабжением". "На утро энергетикам удалось перезапитать поврежденную инфраструктуру из разных источников там, где это технически возможно", - указал он.

"Сейчас 11,3 тыс. клиентов уже со светом. Временно без света остаются 46,6 тыс. потребителей. Продолжаются ремонтные работы", - отметил Кипер.

россия массированно атаковала депо Укрзализныци в Одессе, машинист ранен02.10.25, 08:39 • 1994 просмотра

ГСЧС показала последствия.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область
Украинская железная дорога