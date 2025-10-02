Двое пострадавших и перебои со светом в Одесской области после ночной атаки рф
Киев • УНН
В Одесской области в результате ночной атаки рф поврежден объект транспортной инфраструктуры и частный дом, два человека пострадали. Зафиксированы перебои с электроснабжением, 46,6 тыс. потребителей остаются без света.
В Одесской области, где ночью под вражеский удар попало депо Укрзализныци, известно о двух пострадавших в результате атаки рф, есть перебои с электроснабжением, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, в результате ночной воздушной атаки повреждения получил объект транспортной инфраструктуры. К сожалению, один работник получил осколочные ранения. Ему оказана медицинская помощь. Также повреждены крыша и остекление частного дома, пострадал еще один человек", - написал Кипер.
По словам главы ОВА, "зафиксированы перебои с электроснабжением". "На утро энергетикам удалось перезапитать поврежденную инфраструктуру из разных источников там, где это технически возможно", - указал он.
"Сейчас 11,3 тыс. клиентов уже со светом. Временно без света остаются 46,6 тыс. потребителей. Продолжаются ремонтные работы", - отметил Кипер.
ГСЧС показала последствия.