На фронті зафіксували вже понад 50 атак, ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямках - Генштаб
Київ • УНН
Від початку доби зафіксовано 52 атаки агресора, ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямках. На Сумщині та Чернігівщині обстріляно низку населених пунктів.
Від початку доби кількість атак агресора становить 52. Ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Кореньок, Нескучне, Рижівка, Кучерівка. Також ворог обстріляв Хрінівку, Кривушу, Ясну Поляну, що на Чернігівщині
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 80 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі населеного пункту Середнє.
На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз, в районі Різниківки.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля та у бік Іллінівки, Новопавлівки. Дві атаки тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Одне боєзіткнення ще триває.
На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Тернове і Злагода. Два боєзіткнення на цей час тривають.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 19 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке. Чотири боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення неподалік Плавнів.
На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби противника просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.
