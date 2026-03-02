$43.100.11
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 6050 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 4298 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 7804 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 12344 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 21811 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 15190 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39379 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 72398 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 66690 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
На фронті зафіксували вже понад 50 атак, ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Від початку доби зафіксовано 52 атаки агресора, ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямках. На Сумщині та Чернігівщині обстріляно низку населених пунктів.

На фронті зафіксували вже понад 50 атак, ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямках - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора становить 52. Ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Кореньок, Нескучне, Рижівка, Кучерівка. Також ворог обстріляв Хрінівку, Кривушу, Ясну Поляну, що на Чернігівщині 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 80 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі населеного пункту Середнє.

На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз, в районі Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля та у бік Іллінівки, Новопавлівки. Дві атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Одне боєзіткнення ще триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Тернове і Злагода. Два боєзіткнення на цей час тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 19 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення неподалік Плавнів. 

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби противника просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

Армія рф втратила майже тисячу солдатів та 1840 БпЛА за добу - Генштаб02.03.26, 07:44 • 4774 перегляди

