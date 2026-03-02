На фронте зафиксировано уже более 50 атак, враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 52 атаки агрессора, враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях. В Сумской и Черниговской областях обстрелян ряд населенных пунктов.
Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Коренек, Нескучное, Рыжевка, Кучеровка. Также враг обстрелял Хреновку, Кривушу, Ясную Поляну, что на Черниговщине
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 80 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.
На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и в районе населенного пункта Среднее.
На Славянском направлении агрессор атаковал один раз, в районе Резниковки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили семь наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье и в сторону Ильиновки, Новопавловки. Две атаки продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Терновое и Злагода. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.
На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветкового, Зализничного, Варваровки, Святопетровского, Гуляйпольского. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 19 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Барвиновка, Воздвиженка, Чаривное, Долинка, Любицкое. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение недалеко от Плавней.
На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки противника продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
