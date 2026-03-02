На фронте зафиксировано уже более 50 атак, враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях - Генштаб

$43.100.11
50.870.16
ukenru
14:18 • 2432 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 6334 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 4542 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 8058 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 12450 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 21949 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 15233 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39401 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 72428 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66719 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.1м/с
61%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 13550 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 30581 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 10589 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 18971 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 15228 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 7904 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 15260 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 21957 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 132903 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 138413 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Башар Асад
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 6154 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 8664 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 72489 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 70076 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 65227 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Airbus A380

На фронте зафиксировано уже более 50 атак, враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 146 просмотра

С начала суток зафиксировано 52 атаки агрессора, враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях. В Сумской и Черниговской областях обстрелян ряд населенных пунктов.

На фронте зафиксировано уже более 50 атак, враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора составляет 52. Враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Коренек, Нескучное, Рыжевка, Кучеровка. Также враг обстрелял Хреновку, Кривушу, Ясную Поляну, что на Черниговщине 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 80 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и в районе населенного пункта Среднее.

На Славянском направлении агрессор атаковал один раз, в районе Резниковки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили семь наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье и в сторону Ильиновки, Новопавловки. Две атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новопавловка и Шевченко. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Терновое и Злагода. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Цветкового, Зализничного, Варваровки, Святопетровского, Гуляйпольского. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 19 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Барвиновка, Воздвиженка, Чаривное, Долинка, Любицкое. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение недалеко от Плавней. 

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки противника продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 1840 БПЛА за сутки - Генштаб02.03.26, 07:44 • 4774 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина