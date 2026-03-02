Армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 1840 БПЛА за сутки - Генштаб

За сутки 1 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат и 1840 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1267730 (+960) человек ликвидировано

танков ‒ 11713 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 24111 (+3)

артиллерийских систем ‒ 37795 (+74)

РСЗО ‒ 1665 (+3)

средства ПВО ‒ 1313 (+5)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 348 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 153169 (+1840)

крылатые ракеты ‒ 4384 (0)

корабли / катера ‒ 29 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 80757 (+247)

специальная техника ‒ 4076 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

ГУР обнародовало перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Командир угрожает подчиненным расправой за отказ идти в атаку.

Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский