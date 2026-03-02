Армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 1840 БПЛА за сутки - Генштаб
Киев • УНН
1 марта российские войска потеряли 960 солдат и 1840 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.26 составляют 1267730 человек.
За сутки 1 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат и 1840 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1267730 (+960) человек ликвидировано
- танков ‒ 11713 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 24111 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 37795 (+74)
- РСЗО ‒ 1665 (+3)
- средства ПВО ‒ 1313 (+5)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 153169 (+1840)
- крылатые ракеты ‒ 4384 (0)
- корабли / катера ‒ 29 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 80757 (+247)
- специальная техника ‒ 4076 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
ГУР обнародовало перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Командир угрожает подчиненным расправой за отказ идти в атаку.
