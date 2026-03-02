Армія рф втратила майже тисячу солдатів та 1840 БпЛА за добу - Генштаб

За добу 1 березня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів та 1840 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1267730 (+960) осіб ліквідовано

танків ‒ 11713 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 24111 (+3)

артилерійських систем ‒ 37795 (+74)

РСЗВ ‒ 1665 (+3)

засоби ППО ‒ 1313 (+5)

літаків ‒ 435 (0)

гелікоптерів ‒ 348 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 153169 (+1840)

крилаті ракети ‒ 4384 (0)

кораблі / катери ‒ 29 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 80757 (+247)

спеціальна техніка ‒ 4076 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.

Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський