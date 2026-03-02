Армія рф втратила майже тисячу солдатів та 1840 БпЛА за добу - Генштаб

$43.210.00
1 березня, 20:23
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 28092 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 28121 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 34824 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 48531 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 61601 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 67834 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 76697 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 78828 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74323 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Київ • УНН

Київ • УНН

 • 96 перегляди

1 березня російські війська втратили 960 солдатів та 1840 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 становлять 1267730 осіб.

За добу 1 березня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів та 1840 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1267730 (+960) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11713 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 24111 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 37795 (+74)
          • РСЗВ ‒ 1665 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1313 (+5)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 153169 (+1840)
                    • крилаті ракети ‒ 4384 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 29 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 80757 (+247)
                            • спеціальна техніка ‒ 4076 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.

                              Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський01.03.26, 20:27

                              Вадим Хлюдзинський

                              Генеральний штаб Збройних сил України