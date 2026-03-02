Армія рф втратила майже тисячу солдатів та 1840 БпЛА за добу - Генштаб
Київ • УНН
1 березня російські війська втратили 960 солдатів та 1840 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 становлять 1267730 осіб.
За добу 1 березня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів та 1840 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1267730 (+960) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11713 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 24111 (+3)
- артилерійських систем ‒ 37795 (+74)
- РСЗВ ‒ 1665 (+3)
- засоби ППО ‒ 1313 (+5)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 153169 (+1840)
- крилаті ракети ‒ 4384 (0)
- кораблі / катери ‒ 29 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 80757 (+247)
- спеціальна техніка ‒ 4076 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.
