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На фронті зафіксували 79 боєзіткнень, на Куп’янському та Покровському напрямку тривають бої - Генштаб

На фронті зафіксували 79 боєзіткнень, на Куп’янському та Покровському напрямку тривають бої - Генштаб

Київ • УНН

 • 96928 перегляди

Від початку доби окупанти вже здійснили 79 атак на позиції Збройних сил України, найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському та Куп'янському напрямках.

Від початку почтової доби  окупанти здійснили вже 79 атак на позиції підрозділів Сил оборони України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Найбільше боєзіткнень сьогодні відбулося на Покровському напрямку, майже стільки ж боїв зафіксовано на Куп'янському напрямку

- заявили у Генштабі. 

На Харківському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутись вперед. Отримують жорстку відсіч. Тривають бої в районах сіл Стариця і Тихе. Ситуація контрольована. Втрати ворога уточнюються

На Куп’янському напрямку кількість наступальних та штурмових дій загарбників зросла до 20. Майже половина з них ще триває.

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На Лиманському напрямку відбито шість атак ворога біля Торського і Тернів. Російські загарбники скинули два КАБи – двічі ворожі Су-34 били в район Лимана. 

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. 

На Покровському напрямку тривають девʼять боєзіткнень, а ще 13 ворожих атак вже відбито. Свої дії у напрямку Калинового і Новоселівки Першої противник продовжує вести за підтримки авіації. Натомість українські воїни полюють на ворога в повітрі - сьогодні знищено російський штурмовик Су-25.

Сили оборони збили ще один ворожий штурмовик Су-2523.05.24, 19:34 • 13021 перегляд

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Зараз тривають бої у районі Красногорівки.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаудару у район Гуляйполя.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра.

На решті напрямків, як заявили у Генеральному штабі,  без особливих змін.

Нагадаємо

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що росіяни, які відправили 50-тисячне військо до північного кордону Харківської області, навіть не наблизилися до досягнення запланованих цілей.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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