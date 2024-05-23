На фронті зафіксували 79 боєзіткнень, на Куп’янському та Покровському напрямку тривають бої - Генштаб
Київ • УНН
Від початку доби окупанти вже здійснили 79 атак на позиції Збройних сил України, найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському та Куп'янському напрямках.
Від початку почтової доби окупанти здійснили вже 79 атак на позиції підрозділів Сил оборони України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Найбільше боєзіткнень сьогодні відбулося на Покровському напрямку, майже стільки ж боїв зафіксовано на Куп'янському напрямку
На Харківському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутись вперед. Отримують жорстку відсіч. Тривають бої в районах сіл Стариця і Тихе. Ситуація контрольована. Втрати ворога уточнюються
На Куп’янському напрямку кількість наступальних та штурмових дій загарбників зросла до 20. Майже половина з них ще триває.
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На Покровському напрямку тривають девʼять боєзіткнень, а ще 13 ворожих атак вже відбито. Свої дії у напрямку Калинового і Новоселівки Першої противник продовжує вести за підтримки авіації. Натомість українські воїни полюють на ворога в повітрі - сьогодні знищено російський штурмовик Су-25.
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На Придніпровському напрямку ворог сьогодні сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра.
На решті напрямків, як заявили у Генеральному штабі, без особливих змін.
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