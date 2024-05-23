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Ворог навіть близько не досяг цілей, які планував на Харківщині - Юсов

Ворог навіть близько не досяг цілей, які планував на Харківщині - Юсов

Київ • УНН

 • 19114 перегляди

росіяни, які відправили 50-тисячне військо до північного кордону Харківської області, навіть не наблизилися до досягнення запланованих цілей завдяки діям українських сил безпеки та оборони.

росіяни, які кинули на північний кордон Харківщини сили в розмірі 50 тис. осіб, навіть і близько не досягли цілей, які планували. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.

Ми не будемо зараз повністю давати інформацію, тому що це допоможе ворогу, зокрема реагувати й скорегувати свої дії. Але можемо констатувати, що те, що він планував (під час наступу на Харківщину - ред.) не досяг, навіть близько. Завдяки діям українських сил безпеки та оборони,

- сказав Юсов, відповідаючи на питання, які плани були у росіян на Харківщині.

Деталі

Він зазначив, що загалом росія на північний кордон кинула сили в розмірі 50 тис. осіб.

За його словами, наразі росія веде прикордонну операцію на Харківщині.

Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію, і те, що відбувається, - це не наступ на Харків,

- додав Юсов.

Нагадаємо

Минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, з яких третина припала на Покровському та Курахівському напрямках. Просування ворога на Харківщині й під Авдіївкою за останню добу немає.

Павло Башинський

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