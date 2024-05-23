Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов

россияне, которые бросили на северную границу Харьковщины силы в размере 50 тыс. человек, даже и близко не достигли целей, которые планировали. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.

Мы не будем сейчас полностью давать информацию, потому что это поможет врагу, в частности реагировать и скорректировать свои действия. Но можем констатировать, что то, что он планировал (во время наступления на Харьковщину - ред.) не достиг, даже близко. Благодаря действиям украинских сил безопасности и обороны, - сказал Юсов, отвечая на вопрос, какие планы были у россиян на Харьковщине.

Детали

Он отметил, что в целом россия на северную границу бросила силы в размере 50 тыс. человек.

По его словам, сейчас россия ведет пограничную операцию на Харьковщине.

Сейчас мы видим именно пограничную операцию, и то, что происходит, - это не наступление на Харьков, - добавил Юсов.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, из которых треть пришлась на Покровское и Кураховское направления. Продвижения врага на Харьковщине и под Авдеевкой за последние сутки нет.