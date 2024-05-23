Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»Эксклюзив
В понедельник лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудят возобновление сотрудничества на трехстороннем саммите, первом с 2019 года
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Франция успешно испытала модернизированную ракету, которая может нести ядерный заряд
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Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов
россияне, отправившие 50-тысячное войско к северной границе Харьковской области, даже не приблизились к достижению запланированных целей благодаря действиям украинских сил безопасности и обороны.
Дела Майдана: о подозрении сообщили экс-командиру взвода и трем сотрудникам севастопольского «Беркута»
Бывшему командиру взвода севастопольского «Беркута» и трем офицерам сообщено о подозрении за содействие в государственной измене.
Южная Корея выделяет рекордные 19 млрд долл. на производство чипов
Южная Корея обнародовала пакет стимулов на сумму 19 миллиардов долларов для поддержки своей микропроцессорной индустрии и повышения конкурентоспособности Samsung Electronics и SK Hynix.
Атака рф на Харьков: есть повреждения, известно о погибшем, 6 раненых
В Харькове российские войска атаковали гражданское предприятие, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения, а также произошел пожар в цехе с бумагой.
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
Даниил Гетманцев планирует включить в свой законопроект о «клубе белого бизнеса» норму, которая даст возможность налоговикам решать, кому из предпринимателей разрешать бронировать своих работников.
В понедельник лидеры Южной Кореи, Китая и Японии обсудят возобновление сотрудничества на трехстороннем саммите, первом с 2019 года
Лидеры Южной Кореи, Китая и Японии встретятся в понедельник в Сеуле на своем первом трехстороннем саммите с 2019 года, чтобы возродить сотрудничество и обсудить региональные и глобальные проблемы.
Формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков: разоблачен агент фсб
Служба безопасности Украины пресекла попытку фсб сформировать агентурную сеть в Харьковской области для содействия прорыву российских диверсионных групп и сбора разведывательной информации об обороне Украины.
Франция успешно испытала модернизированную ракету, которая может нести ядерный заряд
Франция успешно провела первый испытательный запуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA-R с самолета стратегических ВВС Rafale, продемонстрировав оперативную надежность своих сил ядерного сдерживания.
В результате ударов рф по Харьковщине еще два человека пострадали в Люботине
Еще два человека получили ранения в городе Люботин Харьковской области в результате российских обстрелов.
ГУР известно о бункерах путина, информация о них постоянно обновляется - Юсов
Главному управлению разведки Министерства обороны Украины известны места расположения и количество бункеров российского диктатора путина, причем эта информация постоянно обновляется.