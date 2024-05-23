Сили оборони збили ще один ворожий штурмовик Су-25

Бійці-зенітники 110 ОМБр збитий ще один російський штурмовик Су-25. Про це УНН повідомляє з посиланням на 110 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Обіцяли, що геноцид російських "Су" буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два - йдеться в повідомленні.

Доповнення

18 травня повідомлялося, що на Донецькому напрямку ЗСУ збили російський літак Су-25.