Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  103989 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  108471 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  147216 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  143030 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134840 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115128 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121340 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117308 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120633 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113917 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25

Украинские зенитчики 110-й механизированной бригады сбили очередной российский штурмовик Су-25, продолжая успешные удары по российской авиации.

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Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25

Программа "еВідновлення": жителям Одесской области компенсировали более 41 млн гривен

Жители Одесской области получили более 41 миллиона гривен компенсации за поврежденное войной имущество в рамках программы "е-Восстановление", а в Реестр поврежденного или разрушенного имущества внесено почти 3300 жилых объектов.

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Программа "еВідновлення": жителям Одесской области компенсировали более 41 млн гривен

Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами

Национальный банк Украины готовится ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов со счетов физических лиц с целью борьбы с незаконной деятельностью, такой как уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, полученных преступным путем.

Экономика •   •  0 просмотра
Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами

Золото упало до недельного минимума: в чем причина

В четверг цены на золото упали до недельного минимума, продолжая терять третью сессию подряд из-за фиксации прибыли после того, как ФРС дала понять, что процентные ставки могут оставаться повышенными дольше.

Экономика •   •  0 просмотра
Золото упало до недельного минимума: в чем причина

От взрыва российского БпЛА в Харьковской области пострадал ребенок

11-летний мальчик получил контузию после падения российского беспилотника в селе Рясное Харьковской области.

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От взрыва российского БпЛА в Харьковской области пострадал ребенок

Силы обороны продолжают отражать три вражеских штурма в районах Андреевки и Нового

Украинские военные отбили три вражеские атаки вблизи Андреевки и Нового, ситуация остается контролируемой, несмотря на интенсивные боевые действия на Покровском и Кураховском направлениях.

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Силы обороны продолжают отражать три вражеских штурма в районах Андреевки и Нового

Ситуация на поле боя, обеспечение армии и планы рф сорвать Саммит мира: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Зеленский провел совещание с высшим военным руководством и представителями разведки, чтобы обсудить ситуацию на поле боя, планы врага сорвать Саммит мира, а также обеспечение армии необходимым вооружением и помощью.

Война •   •  1722 просмотра
Ситуация на поле боя, обеспечение армии и планы рф сорвать Саммит мира: Зеленский провел заседание Ставки

13 украинских детей вернулись домой из российской оккупации - Лубинец

13 украинских детей вернули в Украину, из них 7 - с оккупированных рф территорий, а еще 6 - в рамках плана действий Bring Kids Back UA, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Общество •   •  1360 просмотра
13 украинских детей вернулись домой из российской оккупации - Лубинец

Смертельное ДТП на блокпосту: суд продлил арест Тандыру до 21 июля

Мера пресечения для судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 21 июля 2024 года включительно.

Криминал и ЧП •   •  1242 просмотра
Смертельное ДТП на блокпосту: суд продлил арест Тандыру до 21 июля

Вражеские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно в центре Гуляйполя

Российские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно, неофициальный символ Гуляйполя, и 46 других памятников культурного наследия в Запорожской области с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Война •   •  2165 просмотра
Вражеские ракеты уничтожили памятник Нестору Махно в центре Гуляйполя