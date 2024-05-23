Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25

Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами

Национальный банк Украины готовится ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов со счетов физических лиц с целью борьбы с незаконной деятельностью, такой как уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, полученных преступным путем.