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Британська розвідка пояснила, які наслідки для України матиме ліквідація російського корвета "Циклон"

Британська розвідка пояснила, які наслідки для України матиме ліквідація російського корвета "Циклон"

Київ • УНН

 • 14347 перегляди

Після атаки України на корвет "Циклон" у Севастополі рф, ймовірно, втратила один з небагатьох носіїв крилатих ракет "Калібр" проєкту "Каракурт", що залишилися в Чорному морі.

Після української атаки на корвет "Циклон", росія, ймовірно, втратила один з небагатьох носіїв "Калібрів" проєкту "Каракурт", які були у Чорному морі. Про це йдеться у зведенні розвідки, яке оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.

Деталі 

У відомстві кажуть, що 19 травня Україна завдала удару по порту окупованого Севастополя і наслідком "майже точно" стало затоплення російського корвета "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт".

Британська розвідка зазначає, що це був один з чотирьох російських суден-носіїв "Калібрів" проєкту "Каракурт", які рф мала у Чорному морі від початку повномасштабної війни.

У росіян закінчилися в Криму носії крилатих ракет "Калібр" - Плетенчук 23.05.24, 10:01 • 20677 переглядiв

При цьому два таких судна ймовірно перекинули до Каспію для завершення випробувань після серії українських атак, а ще один, крім "Циклона", ймовірно постраждав внаслідок українського удару у листопаді 2023 року. 

Хоча це навряд чи суттєво змінить той вплив, який чф рф має на українські операції, цей випадок підкреслює триваючу небезпеку для російських сил, що задіяні у Криму та Чорному морі, і продовження успіхів України у здійсненні скоординованих ударів

- підсумували у британській розвідці. 

Нагадаємо 

У Генеральному штабі, у звіті від 21 травня, підтвердили, що Сили оборони України у ніч на 19 травня уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон". 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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