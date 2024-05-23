Британська розвідка пояснила, які наслідки для України матиме ліквідація російського корвета "Циклон"
Київ • УНН
Після атаки України на корвет "Циклон" у Севастополі рф, ймовірно, втратила один з небагатьох носіїв крилатих ракет "Калібр" проєкту "Каракурт", що залишилися в Чорному морі.
Після української атаки на корвет "Циклон", росія, ймовірно, втратила один з небагатьох носіїв "Калібрів" проєкту "Каракурт", які були у Чорному морі. Про це йдеться у зведенні розвідки, яке оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.
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У відомстві кажуть, що 19 травня Україна завдала удару по порту окупованого Севастополя і наслідком "майже точно" стало затоплення російського корвета "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт".
Британська розвідка зазначає, що це був один з чотирьох російських суден-носіїв "Калібрів" проєкту "Каракурт", які рф мала у Чорному морі від початку повномасштабної війни.
У росіян закінчилися в Криму носії крилатих ракет "Калібр" - Плетенчук 23.05.24, 10:01 • 20677 переглядiв
При цьому два таких судна ймовірно перекинули до Каспію для завершення випробувань після серії українських атак, а ще один, крім "Циклона", ймовірно постраждав внаслідок українського удару у листопаді 2023 року.
Хоча це навряд чи суттєво змінить той вплив, який чф рф має на українські операції, цей випадок підкреслює триваючу небезпеку для російських сил, що задіяні у Криму та Чорному морі, і продовження успіхів України у здійсненні скоординованих ударів
Нагадаємо
У Генеральному штабі, у звіті від 21 травня, підтвердили, що Сили оборони України у ніч на 19 травня уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон".