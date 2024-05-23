Британская разведка объяснила, какие последствия для Украины будет иметь ликвидация российского корвета «Циклон»

После украинской атаки на корвет "Циклон", россия, вероятно, потеряла один из немногих носителей "Калибров" проекта "Каракурт", которые были в Черном море. Об этом говорится в сводке разведки, которую обнародовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В ведомстве говорят, что 19 мая Украина нанесла удар по порту оккупированного Севастополя и следствием «почти точно» стало затопление российского корвета «Циклон» проекта 22800 «Каракурт».

Британская разведка отмечает, что это был один из четырех российских судов-носителей «Калибров» проекта «Каракурт», которые рф имела в Черном море с начала полномасштабной войны.

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При этом два таких судна вероятно перебросили в Каспий для завершения испытаний после серии украинских атак, а еще один, кроме "Циклона", вероятно пострадал в результате украинского удара в ноябре 2023 года.

Хотя это вряд ли существенно изменит то влияние, которое чф рф имеет на украинские операции, этот случай подчеркивает продолжающуюся опасность для российских сил, задействованных в Крыму и Черном море, и продолжение успехов Украины в осуществлении скоординированных ударов - подытожили в британской разведке.

Напомним

В Генеральном штабе, в отчете от 21 мая, подтвердили, что Силы обороны Украины в ночь на 19 мая поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон".