На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб

С начала почтовых суток оккупанты совершили уже 79 атак на позиции подразделений Сил обороны Украины. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Больше всего боестолкновений сегодня произошло на Покровском направлении, почти столько же боев зафиксировано на Купянском направлении - заявили в Генштабе.

На Харьковском направлении захватчики четыре раза пытались продвинуться вперед. Получают жесткий отпор. Продолжаются бои в районах сел Старица и Тихое. Ситуация контролируется. Потери врага уточняются

На Купянском направлении количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20. Почти половина из них еще продолжается.

Начиная с конца 2023 года наиболее активным направлением, куда пытаются зайти вражеские ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

На Лиманском направлении отбито шесть атак врага возле Торского и Тернов. Российские захватчики сбросили два КАБа - дважды вражеские Су-34 били в район Лимана.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении продолжаются девять боестолкновений, а еще 13 вражеских атак уже отбиты. Свои действия в направлении Калинового и Новоселовки Первой противник продолжает вести при поддержке авиации. Зато украинские воины охотятся на врага в воздухе - сегодня уничтожен российский штурмовик Су-25.

Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25

На Кураховском направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои в районе Красногоровки.

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудар в район Гуляйполя.

На Приднепровском направленииу враг сегодня семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра.

На остальных направлениях, как заявили в Генеральном штабе, без особых изменений.

Напомним

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что россияне, отправившие 50-тысячное войско к северной границе Харьковской области, даже не приблизились к достижению запланированных целей.

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