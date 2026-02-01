На фронті зафіксовано 44 бойових зіткнення: росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області - Генштаб

Від початку доби 1 лютого на лінії фронту зафіксовано 44 бойових зіткнення. З російської території було завдано артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Сеньківка Чернігівської області; Бруски, Рогізне, Бачівськ, Нескучне, Кучерівка, Безсалівка, Малушине, Рижівка Сумської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

На Північно-Слобожанському і курському напрямках ворог здійснив 41 обстріл населених пунктів й позицій українських підрозділів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у бік населених пунктів Приліпка, Вільча та Кутьківка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку російських загарбників в бік Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції Сил оборони у бік Закітного. Отримали відсіч.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Степанівка, Яблунівка та Софіївка. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Дачне та у бік Вільного й Сергіївки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак.

На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у районі Вербового.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 15 атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Нагадаємо

В ніч на 1 лютого ЗСУ завдали ударів по військових об'єктах рф на тимчасово окупованих територіях України та в росії. Було уражено ремонтну базу, пункти управління БПЛА та місця зосередження живої сили.