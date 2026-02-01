На фронті зафіксовано 44 бойових зіткнення: росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області - Генштаб

$42.850.00
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
10:11 • 14699 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 17618 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 34363 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 51800 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 35814 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 33735 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 26796 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16753 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14289 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Популярнi новини
У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людейPhoto1 лютого, 05:39 • 15473 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 13987 перегляди
Новий голова ОБСЄ планує візит до Києва та москви1 лютого, 06:44 • 5108 перегляди
Повний сніжний Місяць у лютому освітить небо: коли і як його побачити1 лютого, 08:24 • 7048 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto11:56 • 8532 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 50798 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 79532 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 57930 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 64011 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 65441 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Крим
Запорізька область
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 14044 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 26508 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 29320 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 32293 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 33418 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Опалення
Соціальна мережа
Bild

На фронті зафіксовано 44 бойових зіткнення: росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області - Генштаб

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Від початку доби 1 лютого на лінії фронту відбулося 44 бойових зіткнення. Російські війська обстріляли населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

На фронті зафіксовано 44 бойових зіткнення: росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області - Генштаб

Від початку доби 1 лютого на лінії фронту зафіксовано 44 бойових зіткнення. З російської території було завдано артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Сеньківка Чернігівської області; Бруски, Рогізне, Бачівськ, Нескучне, Кучерівка, Безсалівка, Малушине, Рижівка Сумської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

На Північно-Слобожанському і курському напрямках ворог здійснив 41 обстріл населених пунктів й позицій українських підрозділів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у бік населених пунктів Приліпка, Вільча та Кутьківка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку російських загарбників в бік Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції Сил оборони у бік Закітного. Отримали відсіч.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Степанівка, Яблунівка та Софіївка. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Дачне та у бік Вільного й Сергіївки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак.

На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у районі Вербового.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 15 атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. П’ять боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Нагадаємо

В ніч на 1 лютого ЗСУ завдали ударів по військових об'єктах рф на тимчасово окупованих територіях України та в росії. Було уражено ремонтну базу, пункти управління БПЛА та місця зосередження живої сили.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна