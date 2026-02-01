$42.850.00
На фронте зафиксировано 44 боевых столкновения: россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области - Генштаб

Киев • УНН

 • 144 просмотра

С начала суток 1 февраля на линии фронта произошло 44 боевых столкновения. российские войска обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

На фронте зафиксировано 44 боевых столкновения: россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области - Генштаб

С начала суток 1 февраля на линии фронта зафиксировано 44 боевых столкновения. С российской территории были нанесены артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Сеньковка Черниговской области; Бруски, Рогозное, Бачевск, Нескучное, Кучеровка, Безсаловка, Малушино, Рыжевка Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

На Северо-Слобожанском и курском направлениях враг совершил 41 обстрел населенных пунктов и позиций украинских подразделений, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенных пунктов Прилипка, Вильча и Кутьковка. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку российских захватчиков в сторону Новосергиевки.

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции Сил обороны в сторону Закотного. Получили отпор.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Степановка, Яблоновка и Софиевка. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 17 попыток потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгороднее, Дачное и в сторону Вольного и Сергеевки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в районе Вербового.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 15 атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Зеленого, Святопетровки и Зализничного. Пять боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Напомним

В ночь на 1 февраля ВСУ нанесли удары по военным объектам рф на временно оккупированных территориях Украины и в россии. Были поражены ремонтная база, пункты управления БПЛА и места сосредоточения живой силы.

Евгений Устименко

