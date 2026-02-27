$43.240.02
26 лютого, 22:38
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 25999 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 25558 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 26787 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 24569 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 39112 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 20777 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 99485 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46184 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53455 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Впродовж минулої доби 26 лютого на фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень. росіяни завдали двох ракетних ударів, 80 авіаційних ударів, застосували 6607 дронів-камікадзе та здійснили 3154 обстріли.

На фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби 26 лютого на фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень. Вчора росіяни завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 44 ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також окупанти застосували 6607 дронів-камікадзе та здійснили 3154 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 71 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Олександроград Донецької області; Іванівка, Лісне, Маломихайлівка, Писанці, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Терсянка, Зелене, Шевченківське, Воздвижівка, Долинка, Копані, Оріхів, Преображенка, Веселянка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби українські захисники відбили одну атаку противника. Ворог завдав чотирьох авіаударів, скинувши одинадцять керованих бомб, здійснив 112 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Кругле, Нестерне, Чугунівка та у бік Зеленого, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку українські оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку росіяни двічі намагались йти до позицій українських військ, у районах Оріхово-Василівки та Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку ворог десять разів атакував українські позиції, у районах населених пунктів Тернове, Злагода та у бік Вербового, Вишневого, Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку противник 35 разів намагався йти вперед на позиції українських оборонців, у районах Добропілля, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 883 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 37 ракет, 116 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 27 лютого росіяни випустили по Україні 187 дронів, 165 з них збито або придушено.

Євген Устименко

