26 февраля, 22:38 • 16341 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 30464 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 28852 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 29875 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 26928 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 42143 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 21558 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 103505 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 46684 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 53937 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
На фронте зафиксировано 230 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

За прошедшие сутки 26 февраля на фронте зафиксировано 230 боевых столкновений. россияне нанесли два ракетных удара, 80 авиационных ударов, применили 6607 дронов-камикадзе и совершили 3154 обстрела.

На фронте зафиксировано 230 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 26 февраля на фронте зафиксировано 230 боевых столкновений. Вчера россияне нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 44 ракеты, 80 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Также оккупанты применили 6607 дронов-камикадзе и совершили 3154 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 71 - из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности, Александроград Донецкой области; Ивановка, Лесное, Маломихайловка, Писанцы, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижевка, Долинка, Копани, Орехов, Преображенка, Веселянка Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и три других важных объекта российских захватчиков.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки украинские защитники отбили одну атаку противника. Враг нанес четыре авиаудара, сбросив одиннадцать управляемых бомб, совершил 112 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Круглое, Нестерное, Чугуновка и в сторону Зеленого, Охримовки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Червоного Става, Новоегоровки, Дробышево, Ставков, Лимана и в районе Заречного, Новоселовки.

На Славянском направлении украинские защитники отбили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне дважды пытались идти к позициям украинских войск, в районах Орехово-Васильевки и Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки, Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 50 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгороднее.

На Александровском направлении враг десять раз атаковал украинские позиции, в районах населенных пунктов Терновое, Злагода и в сторону Вербового, Вишневого, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник 35 раз пытался идти вперед на позиции украинских защитников, в районах Доброполья, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Оленоконстантиновка, Святопетровка, Чаривное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1280 человек. Украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 883 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 37 ракет, 116 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 27 февраля россияне выпустили по Украине 187 дронов, 165 из них сбиты или подавлены.

Евгений Устименко

