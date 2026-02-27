На фронте зафиксировано 230 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 26 февраля на фронте зафиксировано 230 боевых столкновений. Вчера россияне нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 44 ракеты, 80 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Также оккупанты применили 6607 дронов-камикадзе и совершили 3154 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 71 - из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности, Александроград Донецкой области; Ивановка, Лесное, Маломихайловка, Писанцы, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижевка, Долинка, Копани, Орехов, Преображенка, Веселянка Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и три других важных объекта российских захватчиков.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки украинские защитники отбили одну атаку противника. Враг нанес четыре авиаудара, сбросив одиннадцать управляемых бомб, совершил 112 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Круглое, Нестерное, Чугуновка и в сторону Зеленого, Охримовки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Червоного Става, Новоегоровки, Дробышево, Ставков, Лимана и в районе Заречного, Новоселовки.

На Славянском направлении украинские защитники отбили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне дважды пытались идти к позициям украинских войск, в районах Орехово-Васильевки и Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки, Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 50 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгороднее.

На Александровском направлении враг десять раз атаковал украинские позиции, в районах населенных пунктов Терновое, Злагода и в сторону Вербового, Вишневого, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник 35 раз пытался идти вперед на позиции украинских защитников, в районах Доброполья, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Оленоконстантиновка, Святопетровка, Чаривное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1280 человек. Украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 883 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 37 ракет, 116 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 27 февраля россияне выпустили по Украине 187 дронов, 165 из них сбиты или подавлены.