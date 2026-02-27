165 з 187 ворожих дронів знешкодили над Україною

$43.240.02
50.960.00
ukenru
26 лютого, 22:38 • 13703 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 24044 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 24241 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 25600 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 23672 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 37827 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 20443 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 97657 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 45974 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53244 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
У Львові чоловік застосував перцевий балончик проти військового ТЦК та двох поліцейськихVideo26 лютого, 20:49 • 6772 перегляди
У Сербії з'явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ26 лютого, 21:04 • 14954 перегляди
Велика Британія зосередила розробку балістичної ракети Nightfall на потребах України та поки не планує власні закупівлі26 лютого, 22:55 • 5806 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 4804 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 9962 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 37827 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 31483 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 97657 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 76182 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 80292 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Велика Британія
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 4806 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 12134 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 43387 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 53358 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 55834 перегляди
165 з 187 ворожих дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У ніч на 27 лютого Україна відбила атаку 187 ударних БпЛА, знешкодивши 165 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях.

165 з 187 ворожих дронів знешкодили над Україною

росія вночі випустила по Україні 187 дронів, 165 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 лютого (з 18:00 26 лютого) противник атакував 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, із них близько 120 – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

рф атакувала портову та припортову інфраструктуру на Одещині, є пошкодження - віцепрем'єр 27.02.26, 08:38 • 92 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Шахед-136
Крим