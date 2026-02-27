165 з 187 ворожих дронів знешкодили над Україною

росія вночі випустила по Україні 187 дронів, 165 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 лютого (з 18:00 26 лютого) противник атакував 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, із них близько 120 – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях