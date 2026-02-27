рф атакувала портову та припортову інфраструктуру на Одещині, є пошкодження - віцепрем'єр
Київ • УНН
Вночі ворог обстріляв портову та припортову інфраструктуру на Одещині, пошкодивши об'єкти, склади та техніку. Постраждалих немає, рятувальники ліквідували займання.
рф атакувала вночі портову та припортову інфраструктуру на Одещині, є пошкодження, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.
Вночі ворог вчергове обстріляв портову та припортову інфраструктуру на Одещині. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств. На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами
З його слів, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Рятувальники ліквідували наслідки займань.
На місцях працюють профільні служби.
"Ворог продовжує бити по морській логістиці. З початку повномасштабної війни пошкоджені чи знищені 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден. Попри це український морський коридор працює, оброблено понад 176 мільйонів тон вантажів, з них понад 150 мільйонів тон - зерно. Незважаючи на удари, ми виконуємо гарантії продовольчої безпеки", - наголосив він.