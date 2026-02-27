РФ атаковала портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения - вице-премьер

$43.240.02
26 февраля, 22:38 • 13707 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 24053 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 24250 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 25608 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 23680 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 37833 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 20447 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 97667 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 45977 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 53246 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзивы
Во Львове мужчина применил перцовый баллончик против военного ТЦК и двух полицейскихVideo26 февраля, 20:49 • 6772 просмотра
В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ26 февраля, 21:04 • 14954 просмотра
Великобритания сосредоточила разработку баллистической ракеты Nightfall на потребностях Украины и пока не планирует собственные закупки26 февраля, 22:55 • 5806 просмотра
Хиллари Клинтон отрицала какие-либо связи с Эпштейном во время закрытых показаний в Конгрессе США26 февраля, 23:32 • 4574 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto04:46 • 9962 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 37827 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 31483 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 97657 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 76182 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 80292 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Женева
Великобритания
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 12139 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 43388 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 53359 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 55835 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 61453 просмотра
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Локхид P-3 Орион

РФ атаковала портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения - вице-премьер

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Ночью враг обстрелял портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, повредив объекты, склады и технику. Пострадавших нет, спасатели ликвидировали возгорание.

РФ атаковала портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения - вице-премьер

РФ атаковала ночью портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз обстрелял портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области. В результате атаки зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, складских и производственных помещений, а также техники предприятий. На отдельных локациях возникли возгорания, в частности контейнеров с продовольственными товарами

- написал Кулеба в соцсетях.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели ликвидировали последствия возгораний.

На местах работают профильные службы.

"Враг продолжает бить по морской логистике. С начала полномасштабной войны повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры, более 150 гражданских судов. Несмотря на это, украинский морской коридор работает, обработано более 176 миллионов тонн грузов, из них более 150 миллионов тонн - зерно. Несмотря на удары, мы выполняем гарантии продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Техника
Война в Украине
Одесская область