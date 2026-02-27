РФ атаковала портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения - вице-премьер
Киев • УНН
Ночью враг обстрелял портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, повредив объекты, склады и технику. Пострадавших нет, спасатели ликвидировали возгорание.
РФ атаковала ночью портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз обстрелял портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области. В результате атаки зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, складских и производственных помещений, а также техники предприятий. На отдельных локациях возникли возгорания, в частности контейнеров с продовольственными товарами
По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели ликвидировали последствия возгораний.
На местах работают профильные службы.
"Враг продолжает бить по морской логистике. С начала полномасштабной войны повреждены или уничтожены 694 объекта портовой инфраструктуры, более 150 гражданских судов. Несмотря на это, украинский морской коридор работает, обработано более 176 миллионов тонн грузов, из них более 150 миллионов тонн - зерно. Несмотря на удары, мы выполняем гарантии продовольственной безопасности", - подчеркнул он.