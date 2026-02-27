РФ атаковала портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения - вице-премьер

РФ атаковала ночью портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз обстрелял портовую и припортовую инфраструктуру в Одесской области. В результате атаки зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, складских и производственных помещений, а также техники предприятий. На отдельных локациях возникли возгорания, в частности контейнеров с продовольственными товарами