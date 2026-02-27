165 из 187 вражеских дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 27 февраля Украина отразила атаку 187 ударных БпЛА, обезвредив 165 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 20 дронов на 14 локациях.
россия ночью выпустила по Украине 187 дронов, 165 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 февраля (с 18:00 26 февраля) противник атаковал 187 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, из них около 120 – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 165 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 14 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
