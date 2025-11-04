На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку

ukenru
18:53 • 11143 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 21900 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 21060 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 21344 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 22932 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 37902 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 35161 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18958 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18163 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15502 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 35977 перегляди
Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатораPhoto4 листопада, 15:36 • 9982 перегляди
Помер Гопічанд Хіндуджа – найбагатша людина Великої Британії4 листопада, 15:56 • 4068 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 17937 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського18:09 • 18719 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 37901 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 36121 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 35160 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 56214 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 53712 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Джеффрі Епштайн
Блогери
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Німеччина
Південна Корея
Іран
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 18043 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 34938 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 38503 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 33979 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 37968 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
The New York Times
Північний потік

На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 514 перегляди

4 листопада на російсько-українському фронті відбулося 144 боєзіткнення. Українські Сили оборони відбили численні атаки на Південному, Куп’янському, Слов’янському та Покровському напрямках.

На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку

Від початку доби 4 листопада на російсько-українському фронті відбулось 144 боєзіткнення. Сили оборони відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема на Південному, Куп’янському, Слов’янському та Покровському. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 04.11.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, у вівторок, 4 листопада на фронті відбулося 144 бойових зіткнення.

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосували шість ракет, скинули 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3 029 дронів-камікадзе та здійснили 3 668 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- звітує Гентштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав 5 авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіабомб, та здійснив 135 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. 

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в бік населених пунктів Бересток і Софіївка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне. 

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 107 окупантів, із них 55 - безповоротно. Також знищено 21 безпілотний літальний апарат, дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Крім того, українські воїни уразили дві одиниці автомобільного транспорту та два пункти управління безпілотними літальними апаратами

- йдеться у звіті.

На Олександрівському напрямку ворог 15 разів атакував у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Покровське та Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян неподалік Новомиколаївки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Солодке, Пологи та Тернувате.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три марні спроби просунутись у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці щодо оборони Покровська, вказавши, що продовжують операцію у визначеній зоні відповідальності, точаться запеклі бої з російськими окупантами, триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

Зеленський зустрівся з бійцями "Азову" на Добропільському напрямку: обговорили ситуацію на передовій і потреби04.11.25, 13:27 • 2218 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Збройні сили України
Україна