На фронте зафиксировано 144 боестолкновения: ВСУ обезвредили более сотни оккупантов на Покровском направлении

С начала суток 4 ноября на российско-украинском фронте произошло 144 боестолкновения. Силы обороны отбили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности на Южном, Купянском, Славянском и Покровском. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 04.11.2025 года.

Подробности

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, во вторник, 4 ноября на фронте произошло 144 боевых столкновения.

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 35 авиационных ударов, применили шесть ракет, сбросили 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3 029 дронов-камикадзе и совершили 3 668 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес 5 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиабомб, и совершил 135 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий вблизи населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и Петропавловка.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новоселовка, Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 107 оккупантов, из них 55 - безвозвратно. Также уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат, две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, украинские воины поразили две единицы автомобильного транспорта и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами - говорится в отчете.

На Александровском направлении враг 15 раз атаковал в сторону населенных пунктов Егоровка, Новоивановка, Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Новогригоровка. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Покровское и Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три атаки россиян неподалеку Новониколаевки. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Сладкое, Пологи и Терноватое.

На Ореховском направлении враг трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Новоандреевка. Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки.

На Приднепровском направлении противник совершил три тщетные попытки продвинуться в направлении Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности обороны Покровска, указав, что продолжают операцию в определенной зоне ответственности, идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР.

