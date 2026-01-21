На фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень за добу - Генштаб

$43.180.08
20 січня, 20:12 • 16251 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 33414 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 29515 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 46754 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 32143 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 44862 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 25048 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29182 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26707 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27217 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Популярнi новини
Прем'єр Гренландії закликав готуватися до можливого вторгнення20 січня, 21:23 • 6924 перегляди
Суперечка про Гренландію зірвала плани підписання угоди щодо України на форумі в Давосі - Axios20 січня, 21:41 • 8444 перегляди
Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня20 січня, 23:05 • 4974 перегляди
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo20 січня, 23:38 • 12964 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною21 січня, 00:14 • 18354 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 24392 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 46754 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 44862 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 42403 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 54578 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Лавров Сергій Вікторович
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
На фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 282 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, окупанти завдали 5 ракетних та 74 авіаційних удари. ЗСУ уразили шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА.

На фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень за добу - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосували 39 ракет й скинули 184 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіяни залучили для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснили 3814 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білопілля Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Воздвиженка, Гірке, Гуляйпільське, Святопетрівка, Верхня Терса, Барвінівка, Різдвянка Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно–Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 82 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 ворожих атак, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив одну атаку у напрямку Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак росіян в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 10 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 1019 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 27 ракет, 171 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 21 січня росіяни атакували Україну, застосувавши балістичну ракету та 97 ударних БПЛА. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Іскандер (ОТРК)
Україна