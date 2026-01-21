На фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень за добу - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосували 39 ракет й скинули 184 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіяни залучили для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснили 3814 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білопілля Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Воздвиженка, Гірке, Гуляйпільське, Святопетрівка, Верхня Терса, Барвінівка, Різдвянка Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно–Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 82 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 ворожих атак, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив одну атаку у напрямку Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак росіян в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 10 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 1019 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 27 ракет, 171 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 21 січня росіяни атакували Україну, застосувавши балістичну ракету та 97 ударних БПЛА. Сили ППО збили або придушили 84 ворожі безпілотники.