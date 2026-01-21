На фронте зафиксировано 110 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 110 боевых столкновений. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных и 74 авиационных удара, применили 39 ракет и сбросили 184 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Также россияне задействовали для поражения 7754 дронов-камикадзе и совершили 3814 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых 44 – из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белополье Сумской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализничное, Луговское, Воздвиженка, Горькое, Гуляйпольское, Святопетровка, Верхняя Терса, Барвиновка, Рождественка Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 82 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 вражеских атак в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Твердохлебово, Ставки, Диброва и Ольговка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили одну атаку противника в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил одну атаку в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили девять атак россиян в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 10 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 1019 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 27 ракет, 171 единицу автомобильной и единицу специальной техники.

Напомним

В ночь на 21 января россияне атаковали Украину, применив баллистическую ракету и 97 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 84 вражеских беспилотника.