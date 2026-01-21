На фронте зафиксировано 110 боевых столкновений за сутки - Генштаб

$43.180.08
20 января, 20:12 • 16461 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 33861 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 29858 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 47369 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 32389 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 45245 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 25128 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29201 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 26730 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 27258 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному вторжению20 января, 21:23
Спор о Гренландии сорвал планы подписания соглашения по Украине на форуме в Давосе - Axios20 января, 21:41
Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января20 января, 23:05
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo20 января, 23:38
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 47382 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 45252 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 42680 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 54872 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39
На фронте зафиксировано 110 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 496 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений, оккупанты нанесли 5 ракетных и 74 авиационных удара. ВСУ поразили шесть районов сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА.

На фронте зафиксировано 110 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 110 боевых столкновений. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных и 74 авиационных удара, применили 39 ракет и сбросили 184 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Также россияне задействовали для поражения 7754 дронов-камикадзе и совершили 3814 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых 44 – из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белополье Сумской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализничное, Луговское, Воздвиженка, Горькое, Гуляйпольское, Святопетровка, Верхняя Терса, Барвиновка, Рождественка Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 82 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 вражеских атак в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Твердохлебово, Ставки, Диброва и Ольговка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили одну атаку противника в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил одну атаку в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили девять атак россиян в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 10 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 1019 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 27 ракет, 171 единицу автомобильной и единицу специальной техники.

Напомним

В ночь на 21 января россияне атаковали Украину, применив баллистическую ракету и 97 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 84 вражеских беспилотника.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Сумская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
9К720 Искандер
Украина