4 вересня, 17:30 • 17334 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 36680 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 30683 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 33993 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 36878 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 28649 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 23801 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 51345 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 42074 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 45311 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
На фронті за добу відбулось 172 боєзіткнення, окупанти активно застосовували ракети і дрони - Генштаб

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення, російські окупанти завдали двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували 5607 дронів-камікадзе. Сили оборони відбили численні атаки на всіх напрямках, зокрема 47 штурмових дій на Покровському напрямку.

На фронті за добу відбулось 172 боєзіткнення, окупанти активно застосовували ракети і дрони - Генштаб

Минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення. російські окупанти завдали двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 136 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Також окупанти здійснили 4861 обстріл, зокрема 80 - із реактивних систем залпового вогню і залучили для ураження 5607 дронів-камікадзе.

Було завдано авіаційних ударів по районах населених пунктів Залізний Міст Чернігівської області; Білогір’я, Степногірськ, Червона Криниця Запорізької області і Козацьке Херсонської області.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 249 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Окупанти намагались просуватись у напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Олександро-Шультине та Ступочоки.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 11 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка, Зелений Гай та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Кам’янського та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки в напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

російські окупанти втратили за добу війни з Україною 810 солдатів та 50 артсистем. Загальні бойові втрати агресора з 24 лютого 2022 року становлять 1086220 осіб.

Євген Устименко

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Херсонська область
Сіверськ
Україна
Куп'янськ