На фронті за добу відбулось 172 боєзіткнення, окупанти активно застосовували ракети і дрони - Генштаб
Київ • УНН
Минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення, російські окупанти завдали двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували 5607 дронів-камікадзе. Сили оборони відбили численні атаки на всіх напрямках, зокрема 47 штурмових дій на Покровському напрямку.
Минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення. російські окупанти завдали двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 136 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі
Також окупанти здійснили 4861 обстріл, зокрема 80 - із реактивних систем залпового вогню і залучили для ураження 5607 дронів-камікадзе.
Було завдано авіаційних ударів по районах населених пунктів Залізний Міст Чернігівської області; Білогір’я, Степногірськ, Червона Криниця Запорізької області і Козацьке Херсонської області.
На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 249 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.
На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Окупанти намагались просуватись у напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Олександро-Шультине та Ступочоки.
На Торецькому напрямку росіяни здійснили 11 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану.
На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка, Зелений Гай та Ольгівське.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Кам’янського та Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки в напрямку населеного пункту Антонівка.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Нагадаємо
російські окупанти втратили за добу війни з Україною 810 солдатів та 50 артсистем. Загальні бойові втрати агресора з 24 лютого 2022 року становлять 1086220 осіб.