4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзивы
На фронте за сутки произошло 172 боестолкновения, оккупанты активно применяли ракеты и дроны - Генштаб

Киев • УНН

 • 430 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения, российские оккупанты нанесли два ракетных и 78 авиационных ударов, применили 5607 дронов-камикадзе. Силы обороны отбили многочисленные атаки на всех направлениях, в частности 47 штурмовых действий на Покровском направлении.

На фронте за сутки произошло 172 боестолкновения, оккупанты активно применяли ракеты и дроны - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения. российские оккупанты нанесли два ракетных и 78 авиационных ударов, применили три ракеты, сбросили 136 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Также оккупанты совершили 4861 обстрел, в том числе 80 - из реактивных систем залпового огня и привлекли для поражения 5607 дронов-камикадзе.

Были нанесены авиационные удары по районам населенных пунктов Железный Мост Черниговской области; Белогорье, Степногорск, Красная Криница Запорожской области и Казацкое Херсонской области.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 33 управляемые авиационные бомбы и совершил 249 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении Силы обороны отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголово.

На Северском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Оккупанты пытались продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Александро-Шультино и Ступочки.

На Торецком направлении россияне совершили 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверово, Миролюбовка, Котлино, Новоекономическое, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки и Балагана.

На Новопавловском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филиа, Январское, Камышеваха, Воскресенка, Малеевка, Темировка, Зеленый Гай и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения в районах Каменского и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

российские оккупанты потеряли за сутки войны с Украиной 810 солдат и 50 артсистем. Общие боевые потери агрессора с 24 февраля 2022 года составляют 1086220 человек.

Евгений Устименко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Херсонская область
Северск
Украина
Купянск