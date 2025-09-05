На фронте за сутки произошло 172 боестолкновения, оккупанты активно применяли ракеты и дроны - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения. российские оккупанты нанесли два ракетных и 78 авиационных ударов, применили три ракеты, сбросили 136 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Также оккупанты совершили 4861 обстрел, в том числе 80 - из реактивных систем залпового огня и привлекли для поражения 5607 дронов-камикадзе.

Были нанесены авиационные удары по районам населенных пунктов Железный Мост Черниговской области; Белогорье, Степногорск, Красная Криница Запорожской области и Казацкое Херсонской области.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 33 управляемые авиационные бомбы и совершил 249 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении Силы обороны отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголово.

На Северском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Оккупанты пытались продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Александро-Шультино и Ступочки.

На Торецком направлении россияне совершили 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверово, Миролюбовка, Котлино, Новоекономическое, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки и Балагана.

На Новопавловском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филиа, Январское, Камышеваха, Воскресенка, Малеевка, Темировка, Зеленый Гай и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения в районах Каменского и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

российские оккупанты потеряли за сутки войны с Украиной 810 солдат и 50 артсистем. Общие боевые потери агрессора с 24 февраля 2022 года составляют 1086220 человек.