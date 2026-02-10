$43.030.02
Ексклюзив
15:55 • 2180 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 10234 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 15073 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 12786 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 18120 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16321 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26590 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35141 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30779 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 28052 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
На фронті відбулося 33 бойових зіткнення: половина атак припала на Покровський напрямок

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 33 бойових зіткнення, з яких 17 атак припали на Покровський напрямок. Українські військові відбили 13 атак на цьому напрямку.

На фронті відбулося 33 бойових зіткнення: половина атак припала на Покровський напрямок

Від початку доби на фронті відбулося 33 бойових зіткнення. Половина атак припала на Покровський напрямок, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Хрінівка Чернігівської області; Харківка, Рогізне, Будки, Кучерівка, Іскрисківщина, Зарічне, Товстодубове Сумської області 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав п’ять авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, здійснив 33 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну атаку загарбників у напрямку Ставків.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в напрямку Озерного.

На Краматорському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 13 атак.

На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали п’ять атак окупантів, у районах Добропілля, Гуляйполя та Лугівського. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Гірке та Верхня Терса. Одне боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Козацькому.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистеми10.02.26, 08:01 • 18273 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Сумська область
Чернігівська область
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка