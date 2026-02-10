Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистеми

$43.050.09
9 лютого, 22:01 • 8142 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 15026 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 15139 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 15099 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 14787 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 15546 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 17468 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 28576 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 45890 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 43599 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Публікації
Ексклюзиви
рф атакувала Харків безпілотником "Молнія" - мер9 лютого, 20:39 • 4078 перегляди
На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА9 лютого, 20:51 • 10429 перегляди
Європейський парламент проведе у середу прискорене голосування за надання Україні кредиту на 90 млрд євро9 лютого, 21:19 • 4000 перегляди
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах9 лютого, 21:44 • 5544 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 4060 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 20200 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 28291 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 66834 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 88302 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 103993 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олег Кіпер
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Ґренландія
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 9734 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 11769 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 12354 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 38553 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 41280 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистеми

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 980 військових рф та знищення 33 артилерійських систем за останню добу. Загальні бойові втрати російських військ перевищили 1,24 мільйона осіб.

Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистеми

Загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку у 1,24 мільйона осіб. За добу Сили оборони відмінусували 980 військових рф. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби лави армії агресора скоротилися ще на 980 осіб. У плані бронетехніки ворог втратив 2 танки та 5 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 248 560 осіб

– йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти терміново постачають на фронт супутниковий Інтернет для заміни Starlink - "Флеш"09.02.26, 20:39 • 8730 переглядiв

Особливо успішною доба була для українських артилеристів та операторів ППО. Нашим захисникам вдалося вивести з ладу 33 артилерійські системи та 2 засоби протиповітряної оборони.

Також зафіксовано значні втрати у логістичному секторі окупантів – знищено 182 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Активність у повітрі та засоби РЕБ

Українські підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи продемонстрували високу результативність, знешкодивши 1 198 безпілотників оперативно-тактичного рівня за добу. Статистика втрат літаків, гелікоптерів та крилатих ракет залишилася незмінною. Дані щодо загальних втрат постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій на всій лінії фронту.

Сили оборони у січні завдали 48 ударів DeepStrike по нафтогазовій галузі рф - Сирський 09.02.26, 19:15 • 3194 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України