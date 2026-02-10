Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистеми
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 980 військових рф та знищення 33 артилерійських систем за останню добу. Загальні бойові втрати російських військ перевищили 1,24 мільйона осіб.
Загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку у 1,24 мільйона осіб. За добу Сили оборони відмінусували 980 військових рф. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Протягом останньої доби лави армії агресора скоротилися ще на 980 осіб. У плані бронетехніки ворог втратив 2 танки та 5 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 248 560 осіб
Особливо успішною доба була для українських артилеристів та операторів ППО. Нашим захисникам вдалося вивести з ладу 33 артилерійські системи та 2 засоби протиповітряної оборони.
Також зафіксовано значні втрати у логістичному секторі окупантів – знищено 182 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Активність у повітрі та засоби РЕБ
Українські підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи продемонстрували високу результативність, знешкодивши 1 198 безпілотників оперативно-тактичного рівня за добу. Статистика втрат літаків, гелікоптерів та крилатих ракет залишилася незмінною. Дані щодо загальних втрат постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій на всій лінії фронту.
