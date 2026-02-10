Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 980 военных РФ и уничтожении 33 артиллерийских систем за последние сутки. Общие боевые потери российских войск превысили 1,24 миллиона человек.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1,24 миллиона человек. За сутки Силы обороны отминусовали 980 военных РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
В течение последних суток ряды армии агрессора сократились еще на 980 человек. В плане бронетехники враг потерял 2 танка и 5 боевых бронированных машин.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.26 ориентировочно составили личного состава – около 1 248 560 человек
Особенно успешными сутки были для украинских артиллеристов и операторов ПВО. Нашим защитникам удалось вывести из строя 33 артиллерийские системы и 2 средства противовоздушной обороны.
Также зафиксированы значительные потери в логистическом секторе оккупантов – уничтожено 182 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Активность в воздухе и средства РЭБ
Украинские подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы продемонстрировали высокую результативность, обезвредив 1 198 беспилотников оперативно-тактического уровня за сутки. Статистика потерь самолетов, вертолетов и крылатых ракет осталась неизменной. Данные по общим потерям постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий на всей линии фронта.
