Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы

9 февраля, 22:01 • 8188 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 15090 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 15194 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 15143 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 14819 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 15559 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 17478 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 28580 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 45901 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 43602 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
рф атаковала Харьков беспилотником "Молния" - мэр9 февраля, 20:39 • 4078 просмотра
На Киевщине работает "генераторное хозяйство" общей мощностью более 100 МВт - ОВА9 февраля, 20:51 • 10429 просмотра
Европейский парламент проведет в среду ускоренное голосование за предоставление Украине кредита на 90 млрд евро9 февраля, 21:19 • 4000 просмотра
Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах9 февраля, 21:44 • 5544 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением04:59 • 4060 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 20239 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 28328 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 66869 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 88335 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 104020 просмотра
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 9776 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 11789 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 12372 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 38565 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 41287 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 980 военных РФ и уничтожении 33 артиллерийских систем за последние сутки. Общие боевые потери российских войск превысили 1,24 миллиона человек.

Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1,24 миллиона человек. За сутки Силы обороны отминусовали 980 военных РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В течение последних суток ряды армии агрессора сократились еще на 980 человек. В плане бронетехники враг потерял 2 танка и 5 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.26 ориентировочно составили личного состава – около 1 248 560 человек

– говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты срочно поставляют на фронт спутниковый Интернет для замены Starlink - "Флеш"09.02.26, 20:39 • 8732 просмотра

Особенно успешными сутки были для украинских артиллеристов и операторов ПВО. Нашим защитникам удалось вывести из строя 33 артиллерийские системы и 2 средства противовоздушной обороны.

Также зафиксированы значительные потери в логистическом секторе оккупантов – уничтожено 182 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Активность в воздухе и средства РЭБ

Украинские подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы продемонстрировали высокую результативность, обезвредив 1 198 беспилотников оперативно-тактического уровня за сутки. Статистика потерь самолетов, вертолетов и крылатых ракет осталась неизменной. Данные по общим потерям постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий на всей линии фронта.

Силы обороны в январе нанесли 48 ударов DeepStrike по нефтегазовой отрасли РФ - Сырский09.02.26, 19:15 • 3198 просмотров

Степан Гафтко

