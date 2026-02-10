$43.030.02
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 2550 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 10607 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 15459 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 13038 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 18451 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16425 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26656 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 35189 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30796 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
публикации
Эксклюзивы
На фронте произошло 33 боевых столкновения: половина атак пришлась на Покровское направление

Киев • УНН

 • 372 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 33 боевых столкновения, из которых 17 атак пришлись на Покровское направление. Украинские военные отбили 13 атак на этом направлении.

На фронте произошло 33 боевых столкновения: половина атак пришлась на Покровское направление

С начала суток на фронте произошло 33 боевых столкновения. Половина атак пришлась на Покровское направление, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Хреновка Черниговской области; Харьковка, Рогизне, Будки, Кучеровка, Искрисковщина, Заречное, Толстодубово Сумской области 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес пять авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну атаку захватчиков в направлении Ставков.

На Славянском направлении противник совершил одно наступательное действие в направлении Озерного.

На Краматорском направлении россияне наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Новопавловки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 13 атак.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Ивановки.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали пять атак оккупантов, в районах Доброполья, Гуляйполя и Луговского. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Горькое и Верхняя Терса. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Казацкому.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемы10.02.26, 08:01 • 18316 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Сумская область
Черниговская область
Гуляйполе
Украина
Константиновка