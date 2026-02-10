С начала суток на фронте произошло 33 боевых столкновения. Половина атак пришлась на Покровское направление, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых Хреновка Черниговской области; Харьковка, Рогизне, Будки, Кучеровка, Искрисковщина, Заречное, Толстодубово Сумской области - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес пять авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну атаку захватчиков в направлении Ставков.

На Славянском направлении противник совершил одно наступательное действие в направлении Озерного.

На Краматорском направлении россияне наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Новопавловки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 13 атак.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Ивановки.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали пять атак оккупантов, в районах Доброполья, Гуляйполя и Луговского. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Горькое и Верхняя Терса. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Казацкому.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

