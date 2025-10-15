$41.750.14
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, ворог застосував 2211 дронів-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 998 перегляди

На фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення, окупанти задіяли 2211 дронів-камікадзе та здійснили 3676 обстрілів. За добу ворог завдав один ракетний та 58 авіаційних ударів, скинув 106 керованих бомб.

На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, ворог застосував 2211 дронів-камікадзе - Генштаб

На даний час загалом на фронті відбулося 154 бойові зіткнення. Окупанти залучили для ураження 2 211 дронів-камікадзе та здійснили 3 676 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 106 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 211 дронів-камікадзе та здійснили 3 676 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав шість авіаударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 160 обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 14 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Тричі агресор намагався просунутися на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка.

На Лиманському напрямку сьогодні українські захисники відбили шість російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з противником, який атакував позиції наших захисників в напрямку Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 22 ворожі атаки у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, два бойові зіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 138 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, три безпілотні літальні апарати та чотири одиниці спеціальної техніки; також уразили вісім одиниць автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем та дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці вже відбили 26 ворожих атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще два бойові зіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойові зіткнення не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Антоніна Туманова

