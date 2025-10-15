На фронте произошло 154 боевых столкновения, враг применил 2211 дронов-камикадзе - Генштаб

В настоящее время на фронте произошло 154 боевых столкновения. Оккупанты применили для поражения 2 211 дронов-камикадзе и совершили 3 676 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 58 авиационных ударов, применило две ракеты и сбросило 106 управляемых бомб. Кроме того, захватчики применили для поражения 2 211 дронов-камикадзе и совершили 3 676 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес шесть авиаударов, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 160 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 14 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовски. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

Трижды агрессор пытался продвинуться на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Петропавловка.

На Лиманском направлении сегодня украинские защитники отбили шесть российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Грековка, Колодези, Новоселовка и Дерилово.

На Славянском направлении украинские воины отбили девять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником, который атаковал позиции наших защитников в направлении Предтечино.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбили 22 вражеские атаки в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Фили. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 38 атак, два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 138 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили четыре единицы автомобильной техники, три беспилотных летательных аппарата и четыре единицы специальной техники; также поразили восемь единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем и девять укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении наши защитники уже отбили 26 вражеских атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Январское, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка. Еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевые столкновения не зафиксированы.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал в районах населенных пунктов Каменское, Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.

Более 1000 солдат и 389 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки