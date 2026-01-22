На фронті відбулось 154 бойові зіткнення: окупанти застосували 197 керованих авіабомб - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті відбулось 154 бойові зіткнення. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіаційних бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також окупанти залучили для ураження 6183 дронів-камікадзе та здійснили 3552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 21 – з реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Тернувате, Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка, Юльївка, Розумівка, Гуляйполе, Гуляйпільське Запорізької області; Садове Херсонської області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки противника, засіб протиповітряної оборони, один пункт управління противника.

Ситуація на окремих напрямках виглядає так:

На Північно–Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій українських військ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили сім атак противника у районі населеного пункту Дворічанське та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Діброви, Лиману й Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника у районі населеного пункту Дронівка.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Іванівки, Сергіївки й Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак, у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Соснівки й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 36 атак росіян у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук, Варварівки й Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник двічі безрезультатно намагався покращити своє положення.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 53 артилерійських системи, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 669 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 178 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.