На фронте произошло 154 боевых столкновения: оккупанты применили 197 управляемых авиабомб - Генштаб

Эксклюзив
07:01 • 2526 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 14106 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 27414 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 28912 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 46801 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 28439 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 44484 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 45236 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21529 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22297 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа21 января, 21:29 • 12650 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 11401 просмотра
Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22 января, 00:50 • 6362 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 15956 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ05:49 • 4808 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 46801 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 44484 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 42111 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 45236 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 58776 просмотра
На фронте произошло 154 боевых столкновения: оккупанты применили 197 управляемых авиабомб - Генштаб

Киев • УНН

 • 884 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Оккупанты нанесли 2 ракетных и 84 авиационных удара, сбросив 197 управляемых авиационных бомб.

На фронте произошло 154 боевых столкновения: оккупанты применили 197 управляемых авиабомб - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Также оккупанты задействовали для поражения 6183 дрона-камикадзе и совершили 3552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Терноватое, Верхняя Терса, Зализничное, Воздвижевка, Юльевка, Разумовка, Гуляйполе, Гуляйпольское Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники противника, средство противовоздушной обороны, один пункт управления противника.

Ситуация на отдельных направлениях выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Двуречанское и в сторону Избицкого, Графского, Круглого, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Куриловка, Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Дибровы, Лимана и Новосергиевки.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе населенного пункта Дроновка.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили атаку противника в районе Ступочек.

На Константиновском направлении противник совершил десять атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Константиновки и Иванополья.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону Белицкого, Ивановки, Сергеевки и Новоподгороднего.

На Александровском направлении противник вчера совершил восемь атак, в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Сосновки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 36 атак россиян в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук, Варваровки и Святопетровки.

На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник дважды безрезультатно пытался улучшить свое положение.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 53 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 669 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 178 единиц автомобильной техники.

Напомним

В ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.

Евгений Устименко

