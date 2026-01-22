На фронте произошло 154 боевых столкновения: оккупанты применили 197 управляемых авиабомб - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Также оккупанты задействовали для поражения 6183 дрона-камикадзе и совершили 3552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Терноватое, Верхняя Терса, Зализничное, Воздвижевка, Юльевка, Разумовка, Гуляйполе, Гуляйпольское Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники противника, средство противовоздушной обороны, один пункт управления противника.

Ситуация на отдельных направлениях выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Двуречанское и в сторону Избицкого, Графского, Круглого, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Куриловка, Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Дибровы, Лимана и Новосергиевки.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе населенного пункта Дроновка.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили атаку противника в районе Ступочек.

На Константиновском направлении противник совершил десять атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Константиновки и Иванополья.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону Белицкого, Ивановки, Сергеевки и Новоподгороднего.

На Александровском направлении противник вчера совершил восемь атак, в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Сосновки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 36 атак россиян в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук, Варваровки и Святопетровки.

На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник дважды безрезультатно пытался улучшить свое положение.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 53 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 669 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 178 единиц автомобильной техники.

Напомним

В ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.