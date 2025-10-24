$41.760.01
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
На Донеччині судитимуть посадовців екологічної інспекції, які розтратили понад 1,6 млн грн зарплатного фонду

Київ • УНН

 • 236 перегляди

На Донеччині судитимуть начальника обласної екологічної інспекції та головного бухгалтера за розтрату понад 1,6 млн грн. Вони нараховували зарплату співробітнику, який виїхав до РФ, а він повертав їм частину коштів.

На Донеччині судитимуть посадовців екологічної інспекції, які розтратили понад 1,6 млн грн зарплатного фонду

На Донеччині судитимуть начальника Донецької обласної екологічної інспекції та головного бухгалтера цієї установи за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на оплату праці: понад 1,6 млн грн з зарплатного фонду. Також завершено спеціальне досудове розслідування щодо начальника одного з відділів цієї інспекції. Про це інформує УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення рф, посадовці скористались можливістю запровадження дистанційної роботи та нараховували зарплату начальнику одного з відділів, достеменно знаючи, що він виїхав до рф та не може виконувати покладені на нього обов’язки.

За домовленості, він повертав посадовцям частину отриманих "доходів", а чиновники вносили неправдиві відомості щодо виконаної роботи працівника до табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, встановлення надбавок та до розрахунково-платіжних документів. Таким чином здійснено розтрату щонайменше 1,6 млн грн бюджетних коштів

- йдеться у дописі.

Начальник обласної екологічної інспекції та головний бухгалтер цієї установи обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена організованою групою, в умовах воєнного стану, а також внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

У окремому провадженні щодо начальника відділу, проведеного у взаємодії з СБУ за спеціальною процедурою, йому інкриміновано пособництво у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи та службове підроблення (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна

- повідомили в ДБР.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику Миколаївського КЕУ у розтраті 1,4 млн грн, виділених на оборону. Посадовець закуповував деревину через підставну фірму вдвічі дорожче, ніж у лісгоспах.

