Керівник Миколаївського КЕУ розтратив 1,4 млн грн, виділених на оборону країни

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління у розтраті 1,4 млн грн, виділених на оборону країни. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Зазначається, що посадовець, на виконання мобілізаційного завдання, мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ.

Знаючи реальну вартість продукції, фігурант організував схему заробітку на закупівлях. Через підставну фірму він закуповував деревину у лісгоспах ДП "Ліси України", а потім вдвічі дорожче постачав власному управлінню. Це дало змогу керівнику заробити понад 1,4 млн грн - йдеться у дописі ДБР.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно посадовця накладено арешт.

Наразі керівник звільнений з посади, йому повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинені в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у розтраті майже 5 мільйонів гривень, виділених на ліквідацію амброзії. Вони внесли неправдиві дані в акти виконаних робіт, завищивши обсяги оброблених площ.

