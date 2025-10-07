$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 15297 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 34777 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 32755 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 35961 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 66602 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 30953 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 37879 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65162 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76877 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92189 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Керівник Миколаївського КЕУ розтратив 1,4 млн грн, виділених на оборону країни

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику Миколаївського КЕУ у розтраті 1,4 млн грн, виділених на оборону. Посадовець закуповував деревину через підставну фірму вдвічі дорожче, ніж у лісгоспах.

Керівник Миколаївського КЕУ розтратив 1,4 млн грн, виділених на оборону країни

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління у розтраті 1,4 млн грн, виділених на оборону країни. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Зазначається, що посадовець, на виконання мобілізаційного завдання, мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ.

Знаючи реальну вартість продукції, фігурант організував схему заробітку на закупівлях. Через підставну фірму він закуповував деревину у лісгоспах ДП "Ліси України", а потім вдвічі дорожче постачав власному управлінню. Це дало змогу керівнику заробити понад 1,4 млн грн

- йдеться у дописі ДБР.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно посадовця накладено арешт.

Наразі керівник звільнений з посади, йому повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинені в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у розтраті майже 5 мільйонів гривень, виділених на ліквідацію амброзії. Вони внесли неправдиві дані в акти виконаних робіт, завищивши обсяги оброблених площ.

Збирали допомогу на ЗСУ під виглядом військових: у Запоріжжі ділки "заробили" на гуманітарці понад 8 млн грн06.10.25, 15:11 • 2062 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Збройні сили України