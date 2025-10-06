Збирали допомогу на ЗСУ під виглядом військових: у Запоріжжі ділки "заробили" на гуманітарці понад 8 млн грн
Київ • УНН
У Запоріжжі затримано групу шахраїв, які, видаючи себе за військових, продавали гуманітарну допомогу, заробивши понад 8 млн грн. Організатором виявився 29-річний контрактник ЗСУ, що самовільно залишив військову частину.
У Запоріжжі правоохоронці затримали групу шахраїв, які, видаючи себе за військових, отримували гуманітарну допомогу від благодійних організацій, а потім продавали її. Як повідомили в СБУ, ділкам протягом 2024-2025 років вдалося "заробили" понад 8 млн грн, передає УНН.
Деталі
За матеріалами справи, серед нелегально реалізованих партій товару були fpv-дрони і тактичні медзасоби, які волонтери передавали на передову.
Як встановило розслідування, організатором схеми виявився 29-річний контрактник, що самовільно залишив одну з військових частин ЗСУ, де проходив службу.
До протиправної діяльності він залучив свою дружину та двох безробітних друзів.
Використовуючи підроблені посвідчення, ділки домовлялися з благодійниками про донати на українську армію.
Задокументовано, як фігуранти підробляли офіційні запити про надання допомоги військовій частині, де нібито служили.
Після отримання пожертв шахраї знімали постановочні відео про отримання гумдопомоги та направляли фальшиві акти прийому-передачі.
Під час обшуків за місцями проживання та в гаражних приміщеннях ділків виявлено частину волонтерської продукції, яку учасники "схеми" не встигли збути.
Також вилучено підроблену документацію, службову печатку та комп’ютерну техніку, що використовували для виготовлення фальшивок.
Додамо
Наразі всім чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
◾️ ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану);
◾️ чч. 2, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою);
◾️ ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
