Собирали помощь на ВСУ под видом военных: в Запорожье дельцы "заработали" на гуманитарке более 8 млн грн

Киев • УНН

 • 464 просмотра

В Запорожье задержана группа мошенников, которые, выдавая себя за военных, продавали гуманитарную помощь, заработав более 8 млн грн. Организатором оказался 29-летний контрактник ВСУ, самовольно покинувший воинскую часть.

Собирали помощь на ВСУ под видом военных: в Запорожье дельцы "заработали" на гуманитарке более 8 млн грн

В Запорожье правоохранители задержали группу мошенников, которые, выдавая себя за военных, получали гуманитарную помощь от благотворительных организаций, а затем продавали ее. Как сообщили в СБУ, дельцам в течение 2024-2025 годов удалось "заработать" более 8 млн грн, передает УНН.

Детали

По материалам дела, среди нелегально реализованных партий товара были fpv-дроны и тактические медсредства, которые волонтеры передавали на передовую.

Как установило расследование, организатором схемы оказался 29-летний контрактник, самовольно оставивший одну из воинских частей ВСУ, где проходил службу.

К противоправной деятельности он привлек свою жену и двух безработных друзей.

СБУ разоблачила торговцев оружием в четырех областях Украины

Используя поддельные удостоверения, дельцы договаривались с благотворителями о донатах на украинскую армию.

Задокументировано, как фигуранты подделывали официальные запросы о предоставлении помощи воинской части, где якобы служили.

После получения пожертвований мошенники снимали постановочные видео о получении гумпомощи и направляли фальшивые акты приема-передачи.

Во время обысков по местам жительства и в гаражных помещениях дельцов обнаружена часть волонтерской продукции, которую участники "схемы" не успели сбыть.

Также изъята поддельная документация, служебная печать и компьютерная техника, использовавшиеся для изготовления фальшивок.

Добавим

Сейчас всем четырем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи с целью получения прибыли, совершенные организованной группой в условиях военного положения);

◾️ чч. 2, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой);

◾️ ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Охотилась" за секретными разработками украинской оборонной промышленности: в Николаеве разоблачена агентурная пара рф

Антонина Туманова

